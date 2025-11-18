Los sueldos en Argentina: cuánto se cobra en cada provincia y cuáles son los sectores que mejor pagan

El sueldo promedio en la Argentina llegó a $1.483.740 en octubre de 2025, un incremento del 35,9% interanual que superó la inflación del mismo período (31,3%), de acuerdo con los datos del Índice Interbanking. El estudio, elaborado a partir de más de 2,3 millones de transferencias salariales mensuales, exhibe una radiografía detallada de las diferencias entre provincias, el comportamiento de los distintos sectores económicos y el avance de la digitalización en la gestión de pagos.
El informe destaca que esta transferencia de sueldo promedio mantiene una correlación histórica con el nivel del RIPTE -la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables- relevado por la Secretaría de Trabajo y publicado por Infobae.
Solo en octubre, Interbanking procesó 2.339.709 transferencias por un total de $3,5 billones. En los últimos cinco años, la cantidad de movimientos creció un 55%, impulsada por la bancarización, la digitalización de las empresas y la formalización de procesos administrativos. Aunque aún representan menos del 1% del total, también se registró un fuerte salto en las transferencias de sueldos en dólares: pasaron de 50 operaciones en 2024 a 3.239 en 2025, por un monto total de U$S2.312.385.
Las provincias que mejor pagan
Neuquén se consolidó como la jurisdicción con mejores salarios del país, con un promedio de $2.659.048. En segundo lugar aparece Chubut ($1.789.204), seguida por Santa Cruz ($1.683.028) y Río Negro ($1.682.624). El peso de la actividad energética y minera -de remuneraciones elevadas- explica el liderazgo patagónico.
También se destaca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $1.593.245, mientras que la provincia de Buenos Aires registró un promedio de $1.294.345.
En el extremo opuesto, Santiago del Estero exhibe el salario promedio más bajo del país: $449.603. Otras provincias ubicadas por debajo del millón de pesos son Tucumán ($848.055), La Rioja ($841.428) y Catamarca ($867.450).
Cómo evolucionaron los salarios por provincia
Neuquén también lideró el crecimiento interanual con un aumento del 48,3%, muy por encima de la inflación. Tucumán registró una suba destacada del 59,4%, seguida por Córdoba (41,8%) y la provincia de Buenos Aires (37,3%). CABA, en cambio, mostró un incremento del 32,2%.
Qué sectores pagan mejor en la Argentina
El informe también analizó la evolución sectorial. El rubro Transporte fue el que registró el menor incremento interanual, apenas 20,3%, con un salario promedio de $1.193.560. Comercio ($1.298.739) y Construcción ($1.049.699) también mostraron remuneraciones moderadas, aunque con subas significativas respecto al año anterior.
En contraste, Minas y Canteras encabezó el ranking nacional con un salario promedio de $4.715.251 y un aumento del 58,6%. Le siguieron:
- Información y Comunicaciones: $1.958.120 (+31,6%)
- Intermediación Financiera: $1.543.590 (+37,1%)
- Industria Manufacturera: $1.281.265 (+30,5%)
Estos datos confirman la fuerte heterogeneidad del mercado laboral, con sectores de alta remuneración impulsados por actividades estratégicas y otros rubros rezagados.
Digitalización, bancarización y un mercado laboral en transformación
El avance de plataformas como Interbanking ha sido determinante en la modernización del pago de salarios. En cinco años, las transferencias procesadas por la plataforma saltaron de un promedio de 1.525.309 operaciones mensuales en 2021 a 2.360.522 en 2025, un aumento del 55%.
“La aceleración de la bancarización es evidente: hay más movimientos y un monto operado mayor año a año. Incluso las transferencias de sueldos en dólares muestran que el bimonetarismo empieza a consolidarse en algunos sectores”, señaló Sebastián Böttcher, Chief Commercial Officer (CCO) de Interbanking.
La plataforma -que funciona como multibanco orientado a mejorar la productividad y eficiencia de las empresas- es hoy un actor central en la gestión de tesorerías. “Cada vez más empresas procesan sueldos a través de nuestra plataforma. La macroeconomía no indica un millón de nuevos empleos en blanco: lo que ocurre es que transferencias que antes se hacían por otros canales ahora pasan por Interbanking”, explicó el ejecutivo.
Böttcher también destacó que las tesorerías están incorporando conexiones en tiempo real. “Este año hubo un boom de APIs, los conectores entre distintos sistemas: la información bancaria, la que concentramos desde nuestro rol de plataforma multibanco y la de los propios sistemas de gestión de las empresas”, indicó.
El informe concluye que la digitalización de pagos, el incremento de las transferencias y la heterogeneidad salarial conforman un mercado laboral dinámico, en plena adaptación a un entorno económico desafiante y en constante cambio.