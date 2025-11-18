Los sueldos en Argentina: cuánto se cobra en cada provincia y cuáles son los sectores que mejor pagan

El sueldo promedio en la Argentina llegó a $1.483.740 en octubre de 2025, un incremento del 35,9% interanual que superó la inflación del mismo período (31,3%), de acuerdo con los datos del Índice Interbanking. El estudio, elaborado a partir de más de 2,3 millones de transferencias salariales mensuales, exhibe una radiografía detallada de las diferencias entre provincias, el comportamiento de los distintos sectores económicos y el avance de la digitalización en la gestión de pagos.