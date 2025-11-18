Cómo calcula ANSES el aguinaldo que los jubilados cobrarán en diciembre de 2025

El cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, para los jubilados y pensionados de ANSES en Argentina se basa en la misma regla que aplica a los trabajadores en general.
El medio aguinaldo (que se paga dos veces al año: en junio y en diciembre) equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta (el haber previsional, sin descuentos) percibida por el beneficiario dentro del semestre correspondiente. Medio Aguinaldo de Junio: 50% del haber mensual más alto cobrado entre enero y junio. Medio Aguinaldo de Diciembre: 50% del haber mensual más alto cobrado entre julio y diciembre.
En el caso de este año, el medio aguinaldo se cobrará antes del 18 de diciembre, como lo establece la Ley 23.073. Sin embargo, el plazo puede extenderse hasta cuatro días hábiles, por lo que la fecha límite queda en el 23 de diciembre de 2025.
ANSES utiliza el haber previsional bruto (jubilación o pensión) para determinar el monto. En la mayoría de los casos de jubilación, el haber es el mismo cada mes (excepto por los aumentos por movilidad), por lo que se toma el haber actualizado más alto que se haya cobrado en el semestre.
Ejemplo para Diciembre: si el haber de diciembre, ya con el último aumento por movilidad, es el más alto del semestre (julio-diciembre), el medio aguinaldo será la mitad de ese haber de diciembre.
Consideraciones adicionales del aguinaldo para jubilados
Cálculo Automático: ANSES realiza este cálculo de forma automática sobre el haber previsional. No es necesario realizar ningún trámite adicional.
Haber bruto: el cálculo se realiza sobre el haber bruto (antes de descuentos de obra social, créditos, etc.). Luego, se aplican los descuentos habituales para obtener el monto neto a cobrar.
Beneficiarios: el aguinaldo corresponde a:Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC), Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Cómo será el pago del aguinaldo
ANSES confirmó que el ajuste mensual se definió a partir del IPC de octubre, que fue del 2,3%, y determinó un incremento de 2,34% en todos los haberes previsionales. Por lo tanto, ese será el porcentaje de aumento que se cobrará en diciembre y los valores quedan así:
Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319
Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695
PUAM:$272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055
PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923
La segunda cuota del aguinaldo se paga junto con el haber mensual, por lo que los beneficiarios deben consultar el cronograma de pagos de ANSES según terminación de DNI.