Se adelantó el pago del aguinaldo de diciembre 2025 para jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:



DNI terminados en 0 → 9 de diciembre



DNI terminados en 1 → 10 de diciembre



DNI terminados en 2 → 11 de diciembre



DNI terminados en 3 → 12 de diciembre



DNI terminados en 4 → 13 de diciembre



DNI terminados en 5 → 16 de diciembre



DNI terminados en 6 → 17 de diciembre



DNI terminados en 7 → 18 de diciembre



DNI terminados en 8 → 19 de diciembre



DNI terminados en 9 → 20 de diciembre



Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:



DNI terminados en 0 y 1 → 16 de diciembre



DNI terminados en 2 y 3 → 17 de diciembre



DNI terminados en 4 y 5 → 18 de diciembre



DNI terminados en 6 y 7 → 19 de diciembre



DNI terminados en 8 y 9 → 23 de diciembre