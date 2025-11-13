Secciones
Se adelantó el pago del aguinaldo de diciembre 2025 para jubilados y pensionados

La decisión busca brindar un alivio económico en un contexto de suba de precios y mayor demanda de gastos por las fiestas. Conocé las nuevas fechas confirmadas por el Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo antes de fin de mes, ya que será acreditado junto con el haber mensual de diciembre. La decisión busca brindar un alivio económico en un contexto de suba de precios y mayor demanda de gastos por las fiestas.

Qué es el medio aguinaldo de ANSES

El medio aguinaldo —o Sueldo Anual Complementario (SAC)— se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Para el cierre de 2025, el organismo resolvió adelantar el pago correspondiente al segundo semestre, a fin de reforzar el poder adquisitivo de jubilados y pensionados.

A quiénes beneficia el adelanto

El pago del aguinaldo se realizará de forma automática y alcanzará a:

Jubilados y pensionados del SIPA

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Regímenes especiales administrados por ANSES

En total, más de 7,5 millones de personas recibirán el SAC junto a su haber mensual.

Cuándo se paga el aguinaldo de ANSES

El organismo confirmó que el medio aguinaldo se acreditará según el calendario habitual por terminación de DNI, en simultáneo con las jubilaciones de diciembre.

Los pagos comienzan el lunes 9 de diciembre, para DNI terminados en 0.

El cronograma se extenderá durante dos semanas.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

DNI terminados en 0 → 9 de diciembre

DNI terminados en 1 → 10 de diciembre

DNI terminados en 2 → 11 de diciembre

DNI terminados en 3 → 12 de diciembre

DNI terminados en 4 → 13 de diciembre

DNI terminados en 5 → 16 de diciembre

DNI terminados en 6 → 17 de diciembre

DNI terminados en 7 → 18 de diciembre

DNI terminados en 8 → 19 de diciembre

DNI terminados en 9 → 20 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1 → 16 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 → 17 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 → 18 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 → 19 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 → 23 de diciembre

Cómo calcular el aguinaldo

El medio aguinaldo se calcula tomando:

El 50% del mejor haber mensual percibido entre julio y diciembre de 2025.

Ejemplo:

Si un jubilado cobró como monto máximo del semestre $260.000, su SAC será de $130.000 brutos.

Para quienes comenzaron a cobrar en los últimos meses, el monto se liquida de manera proporcional.

Impacto del adelanto del aguinaldo

La medida fue bien recibida por los beneficiarios, ya que permitirá:

Planificar gastos de fin de año

Afrontar compras y compromisos de la temporada con mayor tranquilidad

Contar con más liquidez antes de las fiestas

El Gobierno busca así reforzar los ingresos de adultos mayores en medio de la presión inflacionaria.

Recordatorio importante

ANSES aclaró que no es necesario realizar ningún trámite para cobrar el aguinaldo, ya que se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se acredita el haber mensual.

