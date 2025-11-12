Jubilación sin aportes de Anses: ¿quiénes pueden acceder y cómo tramitarla?

Luego de la eliminación de la moratoria previsional que hasta este año permitía regularizar los períodos no aportados, la situación se agravó para quienes pasaron su vida en el trabajo informal. Una buena noticia es que se mantiene vigente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a quienes tienen 65 años o más y no perciben otra jubilación o pensión. Y, a partir de ahora, Anses permite gestionar la PUAM de forma completamente digital.