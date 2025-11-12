Jubilación sin aportes de Anses: ¿quiénes pueden acceder y cómo tramitarla?

Acceder a una jubilación suele requerir cumplir con condiciones como la mínima de edad y alcanzar los años necesarios de aportes al sistema previsional. Sin embargo, quienes trabajaron en el sistema informal muchas veces no logran cumplir con el segundo requisito, pero esto no quiere decir no tener acceso a ninguna clase de jubilación.
Luego de la eliminación de la moratoria previsional que hasta este año permitía regularizar los períodos no aportados, la situación se agravó para quienes pasaron su vida en el trabajo informal. Una buena noticia es que se mantiene vigente la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación destinada a quienes tienen 65 años o más y no perciben otra jubilación o pensión. Y, a partir de ahora, Anses permite gestionar la PUAM de forma completamente digital.
¿Cómo funciona la PUAM y qué es?
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se creó para asegurar una cobertura previsional a personas que superan los 65 años de edad y que no poseen ninguna jubilación o pensión previa. Este beneficio otorga un sustento económico básico que ayuda a proteger a los adultos mayores que carecen de ingresos de seguridad social. Su principal objetivo es brindar una red de contención económica y social en la etapa final de la vida laboral.
Esta pensión especial posee un valor equivalente al ochenta por ciento de la jubilación mínima y su monto se ajusta periódicamente conforme a la ley de movilidad. Quienes perciben esta pensión acceden de manera directa a la cobertura de salud y a los servicios de PAMI. Además, el cobro de la PUAM permite solicitar asignaciones familiares, incluyendo las prestaciones por hijo (o hijo con discapacidad), por cónyuge y la Ayuda Escolar Anual.
¿Qué se necesita para acceder a la PUAM?
-Tener 65 años o más.
-Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.
-No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la PUAM.
-Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.
¿Cómo hacer el tramite?
-Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisá que tus datos personales y familiares estén correctos.
-Solicitá un turno en una oficina de ANSES.