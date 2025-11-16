¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Las Vegas?

La actividad por el GP de Las Vegas de este año comenzará el jueves 20 de noviembre a las 21.30, cuando se realice la primera práctica libre. La segunda será en la madrugada del viernes 21, a la 1.00, y la última se disputará ese mismo día a las 21.30. Finalmente, la clasificación será el sábado 22 a la 1.00, y la carrera se correrá el domingo 23 a la misma hora. Toda la acción se podrá ver por Fox Sports y Disney+ Premium.