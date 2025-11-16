Secciones
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Las Vegas?

Después de un fin de semana intenso en Brasil, el piloto nacional tendrá descanso y se preparará para la seguidilla que comenzará con el Gran Premio de Las Vegas.

Hace 3 Hs

Franco Colapinto transita la etapa final de la temporada 2025 de Fórmula 1 con la tranquilidad de saber que tiene asegurado su asiento en Alpine para el año próximo. Entre los últimos desafíos de este ciclo está el Gran Premio de Las Vegas, donde intentará conseguir sus primeros puntos.

El trazado urbano, de reciente incorporación al calendario, se caracteriza por disputarse de noche. Por eso es importante considerar la diferencia horaria y revisar el cronograma completo de actividades del Gran Premio de Las Vegas.

Gran Premio de Las Vegas 2025: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La actividad por el GP de Las Vegas de este año comenzará el jueves 20 de noviembre a las 21.30, cuando se realice la primera práctica libre. La segunda será en la madrugada del viernes 21, a la 1.00, y la última se disputará ese mismo día a las 21.30. Finalmente, la clasificación será el sábado 22 a la 1.00, y la carrera se correrá el domingo 23 a la misma hora. Toda la acción se podrá ver por Fox Sports y Disney+ Premium.

¿Cómo es el circuito urbano de Las Vegas?

El circuito callejero de Las Vegas, localizado en el corazón de la ciudad y con un recorrido que pasa por varias atracciones locales, se estrenó en 2023 y consta de 6.201 km. En él, hay dos zonas de DRS, dos rectas extensas, y los pilotos tendrán 50 vueltas para probar su calidad. La mejor vuelta la tiene el actual puntero del campeonato, Lando Norris, con 1m34s876, y en 2024 el ganador fue George Russell.

¿Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Las Vegas de 2024?

Tras un fin de semana complicado en Brasil (corrió bajo la lluvia y protagonizó dos accidentes, uno en la qualy y otro en la carrera), la temporada 2024 de Colapinto continuó en el circuito urbano de Las Vegas, donde tampoco logró un buen desempeño. De hecho, él mismo definió aquella actuación como “su error más grande” en el tramo final de su debut en la categoría. Pero ¿qué ocurrió?

En la clasificación, el piloto de Pilar avanzó a la Q2 y, con la bronca fresca por los dos golpes en San Pablo, buscaba mostrarse y entrar entre los diez primeros puestos de largada. Sin embargo, esa intención lo llevó a excederse: arriesgó más de la cuenta, se pasó y terminó con un fuerte choque que lo obligó a largar desde boxes. Aun así, el domingo finalizó en la 15ª posición.

