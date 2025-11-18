Por qué el ronroneo y otras conductas de los gatos ayudan a regular las emociones

Un estudio reciente ahondó en este vínculo y evaluó cómo diferentes formas de interacción con un felino influyen en zonas del cerebro relacionadas con el equilibrio emocional. Para ello, cerca de treinta voluntarios participaron de actividades cotidianas como acariciar, jugar, entrenar o alimentar a un gato, mientras se monitoreaba la actividad de la corteza prefrontal, un área clave para la regulación del estrés, la toma de decisiones y la memoria de trabajo.