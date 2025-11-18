Boom en la demanda de argentinos para hospedarse en Punta del Este: cuánto cuesta un alquiler

Las autoridades de turismo de Uruguay dieron información que sorprendió al país. Según se indicó, luego de las elecciones de octubre, se reactivaron las consultas por la temporada de verano en Punta del Este. Incluso empresarios anunciaron que en las últimas semanas hubo un crecimiento en la demanda de argentinos de hospedaje en la ciudad balnearia.
La temporada elegida por los argentinos empieza con las reservas para las fiestas de fin de año y se extiende por los meses de enero y febrero. El equilibrio en el tipo de cambio entre Argentina y Uruguay favorece a las familias que quieren veranear. La inversión en turismo se vio reflejada en el aumento de las reservas de los espacios más lujosos.
“Todo lo premium ya se reservó: las propiedades frente al mar y las casas con pileta están prácticamente completas para las fiestas y enero”, indicó Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este. La Barra, José Ignacio y Playa Brava fueron las primeras localidades en llenarse. La disponibilidad más alta está en las zonas más alejadas.
Cuánto cuesta hospedarse en Punta del Este en Verano
Ámbito consultó con inmobiliarias de los barrios de La Barra y José Ignacio. Según un relevamiento, los alquileres de casas en zonas premium pueden superar los U$S25.000 por quincena. Por otra parte, los departamentos de solo un dormitorio en las zonas más urbanas pueden conseguirse desde U$S150 por noche –U$S2.250 la quincena–.
Según el sitio Booking, los alquileres en departamentos de dos habitaciones para una familia de cuatro personas –dos adultos y dos niños– parten de los $2.600.000. Los más económicos pueden conseguirse hasta por $4.000.000 en la primera quincena de enero. Pero los más lujosos y con más comodidades pueden pasar los $10.000.000 y llegar hasta los $15.000.000.
Los pasajes de avión de Aerolíneas Argentinas para viajar en la misma fecha representan un gasto total de poco menos de $800.000 –$391.473 para la ida y $340.000 para la vuelta– sin contar el equipaje que va en bodega. Desde Tucumán no se ofrecen vuelos directos, sino con escalas en Buenos Aires. Una familia de cuatro personas necesitaría aproximadamente $2.944.000 solo para pasajes.