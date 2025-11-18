Viajar al exterior en 2026: cuánto aumentaron los precios y qué destinos siguen siendo más baratos que Argentina

Según estimaciones privadas, el déficit turístico se mantiene en rojo y podría cerrar el año en U$S 10.000 millones. Los analistas prevén que el primer trimestre de 2026 exhiba cifras similares a las del mismo período de 2024, cuando el saldo negativo alcanzó U$S 4.009 millones. Estos números muestran que viajar al exterior continúa siendo una tentación fuerte para el público argentino.