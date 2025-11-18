Viajar al exterior en 2026: cuánto aumentaron los precios y qué destinos siguen siendo más baratos que Argentina

A pesar de la suba del dólar y del nuevo esquema cambiario, viajar al exterior sigue siendo una alternativa competitiva para miles de argentinos que ya planifican sus vacaciones 2026. Incluso con aumentos, varios destinos internacionales continúan ofreciendo mejores precios diarios que los paquetes locales.
Según estimaciones privadas, el déficit turístico se mantiene en rojo y podría cerrar el año en U$S 10.000 millones. Los analistas prevén que el primer trimestre de 2026 exhiba cifras similares a las del mismo período de 2024, cuando el saldo negativo alcanzó U$S 4.009 millones. Estos números muestran que viajar al exterior continúa siendo una tentación fuerte para el público argentino.
Cuánto cuesta veranear: Argentina vs. Brasil, Chile y México
De acuerdo con cálculos de Laura Vernelli, economista de Equilibra, un paquete para vacacionar en Argentina en enero de 2026 cuesta en promedio U$S 300 por día, mientras que en destinos internacionales el costo desciende a U$S 200.
Para febrero, el gasto se reduce de manera más marcada en los destinos locales (U$S 240 diarios) que en los internacionales (U$S 180), aunque la diferencia sigue favoreciendo al exterior.
Ejemplos de costos diarios en enero (8 días):
Pinamar: USD 217 por día
Santiago de Chile: USD 125 por día
Florianópolis: USD 270 por día
La brecha entre viajar por el país y hacerlo a Brasil o Chile se redujo levemente: pasó del 64% en el verano 2025 al 62% en 2026.
Costo de vida: comer afuera también pesa en la ecuación
Vernelli comparó cuánto cuesta hacer cuatro comidas diarias en cada destino:
Buenos Aires: USD 42 (+10,8% vs. marzo 2025)
Río de Janeiro: USD 21 (+8,7%)
Santiago de Chile: USD 28 (-4,7%)
La economista remarcó que comer en CABA ya cuesta casi lo mismo que en Madrid o Montevideo, un dato que refuerza la pérdida de competitividad del turismo doméstico.
¿Cuánto se encareció viajar al exterior? El impacto del dólar y los tipos de cambio
A pesar de que el tipo de cambio real multilateral (TCRM) para el turismo emisivo se encareció 9,5% en octubre respecto de enero de 2025, viajar fuera del país sigue siendo atractivo.
Equilibra estimó que, de mantenerse la tendencia, las vacaciones en los principales destinos costarán:
Brasil: 14,1% más caras que el verano pasado
México: 12,8% más
Uruguay: 11,5% más
Más argentinos salen del país: los datos del Indec
En septiembre ingresaron 642.400 visitantes no residentes, de los cuales 374.800 fueron turistas y 267.600, excursionistas.
Pero en el mismo período 1.204.600 argentinos viajaron al exterior, dejando un saldo negativo de 562.200 personas.
La salida de turistas argentinos continúa dominando el movimiento fronterizo.
Expectativas del sector turístico local
A pesar del contexto, el sector hotelero espera una temporada mejor que la anterior. Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), afirmó que luego de las elecciones legislativas se registró un leve repunte en la demanda, aunque los niveles de ocupación siguen siendo bajos.
Elías destacó una tendencia que persiste desde la pandemia: las reservas de último momento. La ventana de decisión es cada vez más corta, especialmente en destinos de corta y media distancia.
Problema de fondo: competitividad y presión tributaria
El referente hotelero fue contundente:
“La solución no es aumentar el dólar. Somos caros en todas las actividades económicas”.
Reclamó reformas laborales y tributarias, asegurando que la presión impositiva “expulsa al contribuyente”.
Propuso reducir el IVA turístico del 21% al 10,5% y permitir la libre disponibilidad de saldos a favor.
Cuestionó los regímenes especiales como el de economía del conocimiento y pidió igualdad de condiciones para todo el sector.
Conclusión: ¿conviene viajar al exterior en 2026?
Aunque el dólar subió, viajar al exterior continúa siendo competitivo frente a los precios locales. La diferencia en el costo por día, la brecha de precios en comidas y la sostenida salida de turistas muestran que, para muchos argentinos, vacacionar fuera del país sigue siendo más conveniente.
Todo indica que el verano 2026 volverá a mostrar un fuerte movimiento hacia Brasil, Chile y México, mientras que el turismo local enfrenta el desafío de recuperar competitividad y mejorar sus niveles de ocupación.