Secciones
EspectáculosFamosos

Orlando Bloom encendió las redes con una foto de una actriz disfrazada de su ex pareja, Katy Perry

“No es lo que hiciste, es lo que no hiciste. Estabas allí, pero no estabas...” se puede escuchar en una canción que Katy Perry le dedicó a Bloom.

Orlando Bloom encendió las redes con una foto de una actriz disfrazada de su ex pareja, Katy Perry
Hace 5 Min

Muchos fanáticos de Katy Perry no pasaron por alto una extraña foto de Orlando Bloom en una fiesta de disfraces con una muchacha disfrazada de la cantante de pop. Ambos fueron pareja, pero la relación no terminó en bien. Después de julio del corriente año terminaron su relación de nueve años.

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

“No es lo que hiciste, es lo que no hiciste. Estabas allí, pero no estabas...” se puede escuchar en una canción que Katy Perry le dedicó a Bloom, llamada Bandaids. Sin embargo, el actor redobló la apuesta y echó más tierra al asunto con la foto debido a un posteo de Rachel Lynn Matthews, la mujer disfrazada.

¿Qué pasó con las fotos de Rachel Lynn y Orlando Bloom?: homenaje o burla a Katy Perry

Rachel Lynn Matthews imitó el gesto de la intérprete de “Firework” al regresar del corto viaje al espacio que hizo en abril de este año –en el marco del proyecto Blue Origin, liderado por Lauren Bezos–, y besó el suelo feliz de estar sana y salva nuevamente en la Tierra. Durante la celebración de Halloween y las imágenes provocaron una ola de especulaciones sobre un posible romance entre ambos.

La revista People publicó que Bloom, vestido de esqueleto, abrazó a Matthews mientras ella lucía un atuendo que recordó un look emblemático de Perry. Las fotografías circularon con rapidez y alimentaron la versión de que el actor podría estar iniciando una nueva relación.

Orlando Bloom encendió las redes con una foto de una actriz disfrazada de su ex pareja, Katy Perry

Así se vivió el viaje de Katy Perry al espacio

Tras 10 minutos de vuelo, donde reinó la incertidumbre en el público, la cápsula con la tripulación del NS-31 tocó tierra y decantó en gritos de felicidad por parte de las seis mujeres que pasaron a los libros de historia por protagonizar este desafío. “Te entregas a lo desconocido y tenés que confiar”, subrayó Katy Perry para resumir una experiencia completamente satisfactoria, de la cual, según su testimonio, sacará lo más importante para traducirlo en la letra de un tema musical.

Luego del despegue a media mañana, los controladores de vuelo dieron el visto bueno sobre la separación de la cápsula. En ese preciso instante, los especialistas indicaron que la tripulación del NS-31 experimentó el fenómeno de la ingravidez. El módulo suplementario de New Shepard llegó a la base de Texas, como así también la cápsula que desplegó su paracaídas.

Orlando Bloom encendió las redes con una foto de una actriz disfrazada de su ex pareja, Katy Perry
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán
1

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
3

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
4

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
5

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
6

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Más Noticias
La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

La historia final de las gemelas Kessler: por qué decidieron morir juntas a los 89 años

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Empleados de comercio: así quedará el aguinaldo 2025 con el último aumento y el bono

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

Presuntas coimas en la Policía: una decena de allanamientos compromete a jefes de comisarías en Tucumán

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

X, ChatGPT y otras aplicaciones sufren una caída simultánea: qué sucedió

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

A tres meses de su separación, Matías Martin vuelve a apostar al amor: quién es Paloma Cavanna, su nueva novia

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Comentarios