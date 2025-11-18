Orlando Bloom encendió las redes con una foto de una actriz disfrazada de su ex pareja, Katy Perry

Muchos fanáticos de Katy Perry no pasaron por alto una extraña foto de Orlando Bloom en una fiesta de disfraces con una muchacha disfrazada de la cantante de pop. Ambos fueron pareja, pero la relación no terminó en bien. Después de julio del corriente año terminaron su relación de nueve años.
“No es lo que hiciste, es lo que no hiciste. Estabas allí, pero no estabas...” se puede escuchar en una canción que Katy Perry le dedicó a Bloom, llamada Bandaids. Sin embargo, el actor redobló la apuesta y echó más tierra al asunto con la foto debido a un posteo de Rachel Lynn Matthews, la mujer disfrazada.
¿Qué pasó con las fotos de Rachel Lynn y Orlando Bloom?: homenaje o burla a Katy Perry
Rachel Lynn Matthews imitó el gesto de la intérprete de “Firework” al regresar del corto viaje al espacio que hizo en abril de este año –en el marco del proyecto Blue Origin, liderado por Lauren Bezos–, y besó el suelo feliz de estar sana y salva nuevamente en la Tierra. Durante la celebración de Halloween y las imágenes provocaron una ola de especulaciones sobre un posible romance entre ambos.
La revista People publicó que Bloom, vestido de esqueleto, abrazó a Matthews mientras ella lucía un atuendo que recordó un look emblemático de Perry. Las fotografías circularon con rapidez y alimentaron la versión de que el actor podría estar iniciando una nueva relación.
Así se vivió el viaje de Katy Perry al espacio
Tras 10 minutos de vuelo, donde reinó la incertidumbre en el público, la cápsula con la tripulación del NS-31 tocó tierra y decantó en gritos de felicidad por parte de las seis mujeres que pasaron a los libros de historia por protagonizar este desafío. “Te entregas a lo desconocido y tenés que confiar”, subrayó Katy Perry para resumir una experiencia completamente satisfactoria, de la cual, según su testimonio, sacará lo más importante para traducirlo en la letra de un tema musical.
Luego del despegue a media mañana, los controladores de vuelo dieron el visto bueno sobre la separación de la cápsula. En ese preciso instante, los especialistas indicaron que la tripulación del NS-31 experimentó el fenómeno de la ingravidez. El módulo suplementario de New Shepard llegó a la base de Texas, como así también la cápsula que desplegó su paracaídas.