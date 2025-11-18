Orlando Bloom encendió las redes con una foto de una actriz disfrazada de su ex pareja, Katy Perry

Así se vivió el viaje de Katy Perry al espacio

Tras 10 minutos de vuelo, donde reinó la incertidumbre en el público, la cápsula con la tripulación del NS-31 tocó tierra y decantó en gritos de felicidad por parte de las seis mujeres que pasaron a los libros de historia por protagonizar este desafío. “Te entregas a lo desconocido y tenés que confiar”, subrayó Katy Perry para resumir una experiencia completamente satisfactoria, de la cual, según su testimonio, sacará lo más importante para traducirlo en la letra de un tema musical.