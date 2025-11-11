Secciones
Dua Lipa, totalmente “argentinizada” en Buenos Aires

La artista inglesa no solo fue a ver Boca-River y cantó canciones locales, sino que además visitó un histórico bodegón y el museo Malba.

OBRA. Dua Lipa junto a “Autorretrato con chango y loro”, en el Malba. OBRA. Dua Lipa junto a “Autorretrato con chango y loro”, en el Malba.
Hace 3 Hs

Los recorridos y visitas de Dua Lipa son la tendencia en Argentina debido a la curiosidad con la que la artista se está moviendo por Buenos Aires. Después del clásico de Boca y River, la estrella fue a cenar en un restaurante icónico de la zona de Palermo.

“El preferido” de Palermo es un clásico porteño, y esta no fue la primera vez de la cantante cenando en el lugar. En 2022, fue a un almuerzo familiar, durante su última visita laboral a Argentina, es que ese lugar es la parada de las celebridades.

La celebridad tuvo la oportunidad de degustar varios de los platos emblemáticos del lugar. El menú de la noche incluyó la milanesa de bife de chorizo (un clásico del sitio), acompañada por su respectiva guarnición de papas fritas. Además, la degustación se complementó con espárragos, una selección de embutidos artesanales y variados helados como postre. En cuanto a costos, el plato principal de milanesa se estimó en unos $41.300, mientras que el acompañamiento de papas fritas rondaba los $10.400.

Con la presencia de esta figura pública, el restaurante logró reposicionarse exitosamente como un destino de alto perfil y una parada obligatoria para celebridades. Para los seguidores que asistieron a este encuentro, la noche ofreció mucho más que un simple evento de fútbol o espectáculo: se convirtió en una cena memorable que unió la pasión por el deporte con una experiencia gastronómica destacada, consolidando al local como un punto de interés social.

Los fanáticos

La cantante británica de ascendencia albanesa-kosovar, de 30 años, abandonó el restaurante en medio de un considerable despliegue de seguridad. Vestida completamente de negro, mantuvo la sonrisa mientras saludaba a la multitud de seguidores que aguardaba expectante. Extendió su mano hacia ellos, lo que provocó una inmediata reacción de euforia y lágrimas entre quienes consiguieron acercarse, iluminados por los constantes flashes que documentaban la escena.

Gritos como “¡Dua, te amamos!” y “¡Welcome to Argentina!” se escuchaban desde cada esquina de la calle, mientras el personal de seguridad trabajaba para abrirle paso entre la gente. La artista no se mostró incómoda; al contrario, agradeció las demostraciones de cariño con una sonrisa y algunas palabras en español. Incluso se detuvo brevemente para saludar a varios fans antes de abordar la camioneta que la trasladó.

Canciones argentinas

Como parte de su filosofía de gira, el Radical Optimism Tour de Dua Lipa incluye un gesto de respeto a la cultura musical de cada país que visita. En Buenos Aires, este tributo se duplicó, regalando dos shows inolvidables y sendos homenajes a géneros emblemáticos de la música argentina. La noche del viernes, la artista había elegido un clásico ineludible del rock nacional: la icónica “De música ligera” de Soda Stereo. En un perfecto español, la cantante introdujo el tema diciendo: “Aquí aprendí que el rock es muy fuerte en Argentina”, antes de entonar el clásico de Gustavo Cerati y su banda. Ovación asegurada para la nueva reina del pop.

Y mientras que el viernes cantó “De Música Ligera”, el sábado amplió su repertorio con “Tu misterioso alguien”, lo que dejó en el dúo tanto la sorpresa como la felicidad desmedida. “Vamos a cantar conmigo ‘Tu misterioso alguien’”, lanzó la artista que luego con un español fluido y un color de voz distinto, regaló uno de los momentos más destacados de la noche.

La reacción de Miranda!

El corto de aquella interpretación comenzó a circular las redes sociales con fuerza y fue allí que también llegó al mismísimo Miranda! que no pudieron contener los elogios, sorprendidos  de que su pieza musical haya sido elegida. “La versión que ni siquiera nos animábamos a soñar”, comentó la banda junto a una publicación justamente de ese momento.

El asombro continuó en distintos posteos e historias. “En shock total”, añadieron en una de las publicaciones efímeras. Al otro día del show, el grupo volvió a expresar su asombro: “Todavía no nos recuperamos de esto”, escribieron junto a un posteo que hizo Dua Lipa en sus redes sociales, donde destaca la canción que entonó del grupo argentino.

Por último, Dua Lipa dedicó un carrusel al finalizar su gira por Buenos Aires. “¡¡¡Noches en River Plate!!! ¡Amo cada momento!”, exclamó la artista. Entre los comentarios puede encontrarse el de Ale Sergi desde su cuenta personal: “Dua te amooooo”, agregó emocionado.

También el arte

Ayer por la tarde, la cantante visitó el museo Malba en Palermo y se dejó fotografiar junto a una de las obras del lugar.

Jonathan Bailey, el actor de Bridgerton, fue elegido como el hombre más sexy del mundo

