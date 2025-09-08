Katy Perry exhibió orgullosa un cuadro de Eva Perón en su primera noche en Buenos Aires

Los símbolos políticos pueden inclinar considerablemente la balanza. Anoche, en su llegada a Argentina, mientras saludaba a sus fans y firmaba autógrafos y mientras al ciudad avanzaba con el escrutinio electoral, Katy Perry levantó orgullosa un cuadro de Eva Perón. Cual promotora anunciando el cambio de round sobre el ring, la cantante enarboló un símbolo peronista.
En los próximos días Katy Perry dará dos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. Por eso la artista ya está en el país y antes de ingresar a su hotel, tuvo un buen gesto con sus fanáticos. Entre las imágenes, discos y hojas que le entregaron para que dejara su firma, apareció un curioso obsequio.
Katy Perry desfiló con un cuadro de Eva Perón
Una de las fanáticas de la artista le regaló un enorme cuadro con el rostro de Eva Perón. Katy Perry reconoció enseguida de qué se trataba y alzó el cuadro para que toda la multitud que la rodeaba pudiera verlo. En torno a ella, sus seguidores empezaron a corear “Viva Perón” al ritmo de la Marcha Peronista.
Antes de reingresar a su hotel, una de sus fanáticas le hizo una polémica sugerencia. “You are peronista” se atrevió a decirle, inscribiéndola en el partido de la oposición. La cantante no hizo más que reaccionar con una sonrisa mientras continuaba dejando autógrafos. Pero en su camino al hotel, volvió a caminar con los brazos levantados y el cuadro por encima de su cabeza, en sus manos.
En las redes sociales, las imágenes que capturaron los presentes se viralizaron enseguida. “Katy Perry festejando el triunfo del peronismo en PBA con un cuadro de Evita jajaja. En qué multiverso estamos?”, escribieron desde la cuenta de X @arrepentidosLLA, también conocida como Arrepentidos de Milei.
Katy Perry en el Movistar Arena
El Govern balear ha impuesto una multa de 6.001 euros a la productora encargada de grabar el videoclip Lifetimes, de la cantante estadounidense Katy Perry, por rodar sin permiso en una zona protegida del Parque Natural de Ses Salines, en Formentera, a finales de julio de 2024.
Según informó Diario de Ibiza y confirmó Europa Press, la sanción se considera una infracción “grave”, aunque no se aplicaron agravantes al no detectarse daños ambientales. El rodaje se realizó sin la autorización de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y accedió a una zona de exclusión de s’Espalmador, donde el paso está prohibido.
La investigación comenzó el verano pasado, tras comprobar que la productora no había solicitado el permiso correspondiente. El artículo 65 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) establece que cualquier filmación en el parque requiere autorización expresa de la Conselleria competente en materia de medio ambiente, sin perjuicio de otras licencias.