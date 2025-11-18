No te olvides de limpiar tus auriculares: los peligros detrás de la suciedad y cómo solucionarlo

Un otorrinolaringólogo de Florida, Estados Unidos señaló que los auriculares pueden albergar unas 2700 veces más bacterias que una tabla de cortar promedio, o seis veces más bacterias que una pileta de cocina. Es verdad que la presencia de bacterias no garantiza una infección, pero el riesgo aumenta si los manipulas constantemente, si transpirás al hacer deporte o si los usás por muchas horas al día. Si los dispositivos no te ajustan bien y dañan ligeramente el canal auditivo, se crean las condiciones perfectas para que las bacterias proliferen.