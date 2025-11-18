Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el caso Maradona

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a la jueza Julieta Makintach, al dictaminar que cometió irregularidades por haber participado en un documental durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. La decisión, que también le impide volver a ocupar cargos judiciales, fue anunciada hoy tras seis audiencias de debate.
El jurado, encabezado por la Presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, basó su veredicto en el escándalo que generó el documental "Justicia Divina", en el cual Makintach participó mientras el juicio por la muerte de Maradona estaba en curso. La sentencia, de 115 páginas, fue definida por mayoría durante el fin de semana.
Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando, y su pareja Mario Baudry, también abogado en el caso Maradona, estuvieron presentes en la lectura del veredicto.
Un pedido de la ex jueza
La destitución frustró los planes de Makintach, quien había presentado su renuncia al gobernador Axel Kicillof con la esperanza de evitar la sanción y poder volver a trabajar en el ámbito judicial en el futuro. En declaraciones previas a la sentencia, Makintach expresó su deseo de que se le aceptara la renuncia tras haber sido "imputada" en el proceso.
Durante los alegatos, la fiscal Analía Duarte argumentó que Makintach había perdido las condiciones necesarias para ejercer la magistratura. Duarte enfatizó que Makintach conocía y aprobó el guion del documental, incluyendo el título de un capítulo que sugería una condena previa al veredicto judicial. "Todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach", afirmó Duarte.
En tanto que el senador Sergio Vargas, conjuez del jury, declaró que "cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez apague la justicia" al aludir a la búsqueda de notoriedad mediática por parte de la jueza.
Por su parte, Guillermo Sagues, del Colegio de Abogados de San Isidro, calificó el daño causado a la justicia argentina como "enorme" y "ridiculizado".