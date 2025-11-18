Secciones
Política

Destituyeron a la jueza Julieta Makintach por su participación en un documental sobre el caso Maradona

El jurado, encabezado por la Presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, basó su veredicto en el escándalo por "Justicia Divina".

Tras el escándalo por su participación en un documental, la jueza Makintach fue destituida. Tras el escándalo por su participación en un documental, la jueza Makintach fue destituida.
Hace 11 Min

El Jurado de Enjuiciamiento destituyó por unanimidad a la jueza Julieta Makintach, al dictaminar que cometió irregularidades por haber participado en un documental durante el juicio por la muerte de Diego Maradona. La decisión, que también le impide volver a ocupar cargos judiciales, fue anunciada hoy tras seis audiencias de debate.

El jurado, encabezado por la Presidenta de la Suprema Corte Bonaerense, Hilda Hogan, basó su veredicto en el escándalo que generó el documental "Justicia Divina", en el cual Makintach participó mientras el juicio por la muerte de Maradona estaba en curso. La sentencia, de 115 páginas, fue definida por mayoría durante el fin de semana.

Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando, y su pareja Mario Baudry, también abogado en el caso Maradona, estuvieron presentes en la lectura del veredicto.

Un pedido de la ex jueza

La destitución frustró los planes de Makintach, quien había presentado su renuncia al gobernador Axel Kicillof con la esperanza de evitar la sanción y poder volver a trabajar en el ámbito judicial en el futuro. En declaraciones previas a la sentencia, Makintach expresó su deseo de que se le aceptara la renuncia tras haber sido "imputada" en el proceso.

Durante los alegatos, la fiscal Analía Duarte argumentó que Makintach había perdido las condiciones necesarias para ejercer la magistratura. Duarte enfatizó que Makintach conocía y aprobó el guion del documental, incluyendo el título de un capítulo que sugería una condena previa al veredicto judicial. "Todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach", afirmó Duarte.

En tanto que el senador Sergio Vargas, conjuez del jury, declaró que "cuando se encienden las cámaras, corre peligro que el ego de un juez apague la justicia" al aludir a la búsqueda de notoriedad mediática por parte de la jueza.

Por su parte, Guillermo Sagues, del Colegio de Abogados de San Isidro, calificó el daño causado a la justicia argentina como "enorme" y "ridiculizado".

Temas Diego Armando MaradonaBuenos AiresLa muerte de MaradonaJulieta Makintach
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Suspenden a la jueza Julieta Makintach e irá a juicio político por el caso de Diego Maradona

Suspenden a la jueza Julieta Makintach e irá a juicio político por el caso de Diego Maradona

Renunció Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona

Renunció Julieta Makintach, la jueza del escándalo en el juicio por la muerte de Maradona

Juicio por la muerte de Maradona: por qué la Corte suspendió por 90 días a la jueza Makintach

Juicio por la muerte de Maradona: por qué la Corte suspendió por 90 días a la jueza Makintach

¿Cuál es el camino que une a Milei, a Santilli y a Jaldo?

¿Cuál es el camino que une a Milei, a Santilli y a Jaldo?

Lo más popular
La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado
1

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
3

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
4

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
5

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
6

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Más Noticias
Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

Se espera resolución de la Justicia federal sobre los empresarios acusados de evasión impositiva

Fabiola Yáñez aludió a una relación muy íntima entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

Fabiola Yáñez aludió a una relación "muy íntima" entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

Marcelo Nazur: “La Provincia no tiene hoy puentes fuera de servicio”

El Gobierno nacional acusa al titular de ATE de atentar contra el orden constitucional

El Gobierno nacional acusa al titular de ATE de atentar contra el orden constitucional

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Jantus advierte que el edificio del Concejo de Yerba Buena es insuficiente

Jantus advierte que el edificio del Concejo de Yerba Buena "es insuficiente"

Comentarios