Julieta Makintach habló tras su destitución: "Todos sabían que el documental se iba a filmar"

Tras haber sido destituida por permitir la filmación del documental "Justicia Divina" durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, la ex jueza Julieta Makintach negó ser la protagonista del proyecto y acusó a sus colegas de estar al tanto y luego negarlo. “Lo que vimos fue un teaser. Por lo que me dijeron es un piloto de lo que podría ser un proyecto a futuro”, afirmó.