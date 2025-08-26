Suspenden a la jueza Julieta Makintach e irá a juicio político por el caso de Diego Maradona

El descargo de Makintach

En un escrito de 30 páginas, la magistrada negó todas las imputaciones. Sostuvo que nunca participó en la elaboración del documental y que su aparición frente a cámaras se produjo antes del inicio del juicio, en un día no laborable, sin interferir en sus funciones. También rechazó la existencia de un supuesto “libreto” y defendió que las decisiones del tribunal fueron colegiadas.