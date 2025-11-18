Buscan al hombre que habría asesinado de un disparo a su ex pareja en Tafí Viejo

Desde la comisaría de Lomas de Tafí, revelaron que en octubre recibieron tres denuncias. Una sería de Arévalo. Las otras dos fueron radicadas por la víctima, en la cual denunciaba a Arévalo por violencia doméstica y otra por haberle robado sus pertenencias luego de la prohibición de acercamiento. En cuanto al menor de edad, informaron que desde la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (Dinayf) ordenaron que quedara bajo el cuidado de su padre biológico. “Hasta lo que nosotros sabíamos Rosario tenía buena relación con el padre de la criatura. El problema era que Arévalo no quería que se relacionaran y lo amenazaba cada vez que intentaba acercarse, entonces no podía ir a ver a su propio hijo”, comentó Rosa.