El secreto del cactus: cómo preparar un abono casero para que florezca esta primavera

Un experto jardinero explica que, además de sol y riego preciso, el truco está en preparar el sustrato perfecto para que, incluso las variedades más lentas, puedan mostrar toda su belleza.

Hace 44 Min

La primavera está en su momento de esplendor. Con días más largos, temperaturas más cálidas y la llegada de lluvias, las plantas encuentran el escenario ideal para su desarrollo y florecimiento. Si sos de las personas que no tienen mucho tiempo para la jardinería, el cactus es el aliado perfecto para tu hogar. Es una planta conocida por su resistencia y fácil mantenimiento, pero que, a pesar de ello, requiere un trato especial y ciertos cuidados estratégicos para poder dar flores en esta época del año.

Para lograr que tu cactus regale su belleza florecida, es fundamental brindarle la cantidad adecuada de luz y de riego. Es importante entender que esta planta no requiere la misma cantidad de agua que otras especies.

El primer punto a considerar, según el experto en jardinería Jonathan Citadino, es que no todos los cactus son iguales. Citadino sostiene que hay variedades que maduran y florecen más rápido, como los Mammillaria, Gymnocalycium, Astrophytum y Notocactus. En cambio, otros, como los Ferocactus y los Echinopsis, pueden tardar hasta 15 años en dar flores.

Los factores clave para el florecimiento en primavera

Los días más largos, con una mayor cantidad de luz, y las temperaturas más altas que caracterizan la temporada de primavera-verano son las condiciones ideales para que los cactus se desarrollen plenamente:

- Luz solar: La mayoría de los cactus necesitan entre 4 y 6 horas de luz directa al día para crecer fuertes y sanos. Lo ideal es ubicarlos cerca de una ventana bien luminosa o mantenerlos en el exterior durante esta época del año.

- Riego: Respecto al agua, el régimen de riego debe ajustarse a la estación:

- Primavera y verano: Hay que regar una vez por semana.

- Otoño e invierno: Alcanza con hacerlo una vez al mes.

- El abono casero esencial (el sustrato): Para que el cactus florezca, requiere imperativamente un sustrato muy drenante. Esta es la clave para evitar que el exceso de humedad pudra la raíz.

Podés comprar un sustrato especial para cactus o prepararlo vos mismo en casa, creando el abono perfecto. El secreto está en mezclar elementos que favorezcan el drenaje, como arena gruesa y perlita o carbón vegetal molido.

Siguiendo estos sencillos pasos, podrás tener un cactus florecido en pocas semanas y disfrutar de la maravillosa y efímera belleza de sus flores esta primavera.

