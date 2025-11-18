El secreto del cactus: cómo preparar un abono casero para que florezca esta primavera

La primavera está en su momento de esplendor. Con días más largos, temperaturas más cálidas y la llegada de lluvias, las plantas encuentran el escenario ideal para su desarrollo y florecimiento. Si sos de las personas que no tienen mucho tiempo para la jardinería, el cactus es el aliado perfecto para tu hogar. Es una planta conocida por su resistencia y fácil mantenimiento, pero que, a pesar de ello, requiere un trato especial y ciertos cuidados estratégicos para poder dar flores en esta época del año.