Una caminata diaria de 15 minutos puede mejorar la longevidad, según un estudio

Los científicos clasificaron a los participantes según la duración de su caminata más larga: menos de 5 minutos, entre 10 minutos o más de 15 minutos. Los resultados fueron contundentes: cuanto más extensa era la caminata continua, menor era la tasa de mortalidad general. Incluso quienes daban pocos pasos diarios lograron beneficios significativos si concentraban parte de su actividad en un paseo prolongado.