Secciones
EconomíaNoticias económicas

Domingo Cavallo duda de la capacidad del ministro Caputo para defender el peso sin reservas

El ex titular de Hacienda también expresó su preocupación por la persistente expectativa de devaluación.

Domingo Cavallo Domingo Cavallo
Hace 1 Hs

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a poner en duda la viabilidad del régimen de bandas cambiarias implementado por el gobierno de Javier Milei, con el argumento de que el bajo nivel de reservas del Banco Central (BCRA) compromete su capacidad para defender el techo de la banda.

"Es imposible pensar que puede estar bien la economía sin reservas o con reservas negativas como las que tenemos ahora. ¿Quién le va a creer al Ministro de Economía que van a asegurar el techo de la banda si no tienen divisas para intervenir en ese caso?", cuestionó Cavallo durante su participación en la Conferencia Anual de FIEL.

Cavallo también expresó su preocupación por la persistente expectativa de devaluación, impulsada por el cepo cambiario que aún afecta a las empresas y por la necesidad de avanzar en la eliminación de restricciones a las transacciones financieras en dólares. "Es muy difícil lograr un plan de estabilización cambiaria con controles de cambios. El tener muchas restricciones para las transacciones financieras en dólares es un factor limitante, muy severo para asegurar la sostenibilidad del plan de estabilización", remarcó.

Un encuentro de especialistas

Las declaraciones de Cavallo se produjeron en el marco del panel "Reformar la economía, la mirada de tres exministros", en el que también participaron Nicolás Dujovne y Ricardo López Murphy, previo a la presentación del ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante su propia exposición, Caputo defendió el esquema de bandas actual y argumentó que la volatilidad en la demanda de dinero, el bajo volumen del mercado cambiario y la alta volatilidad política impiden la adopción de un régimen de flotación libre.

Por su parte, Nicolás Dujovne diferenció entre las reformas estructurales necesarias para impulsar el crecimiento a largo plazo y la normalización económica que debe precederlas. En su opinión, esta normalización implica reducir el gasto público, eliminar moratorias previsionales y subsidios a la energía, y avanzar hacia un régimen monetario-cambiario más funcional, como la flotación libre, que requiere de la acumulación de reservas para mitigar la volatilidad del tipo de cambio.

Cavallo, en tanto, enfatizó la necesidad de definir claramente el tipo de organización económica al que se aspira para entender el sentido y la secuencia de las reformas.

Temas Buenos AiresDomingo CavalloMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Domingo Cavallo propuso eliminar los controles de divisas y permitir el dólar como moneda de curso legal

Domingo Cavallo propuso eliminar los controles de divisas y permitir el dólar como moneda de curso legal

Luis Caputo defendió el sistema de bandas: “Argentina es un país muy sensible a cualquier shock”

Luis Caputo defendió el sistema de bandas: “Argentina es un país muy sensible a cualquier shock”

El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y quedó a un paso de perforar los 600 puntos

El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y quedó a un paso de perforar los 600 puntos

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

Nafta más barata: cómo conseguir $40.000 de reintegro y descuentos del 30% en noviembre

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Comentarios