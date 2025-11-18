Secciones
Sin nuevas paritarias, ¿cuánto cobrará el personal gastronómico en noviembre de 2025?

Aunque el rubro espera que las autoridades mantengan una nueva reunión para acordar aumentos, la última escala publicada por Uthgra corresponde al mes pasado.

El salario de los empleados gastronómicos se dividen de acuerdo a la tarea que desempeñen.
Hace 32 Min

La última actualización de salarios básicos de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Tucumán, se hizo en agosto de 2025. Por ello, la última escala salarial vigente publicada por el gremio alcanza los meses de septiembre y octubre.

Aunque se espera que las autoridades del rubro vuelvan a mantener una reunión por paritarias, por ahora aplicarían al sueldo de noviembre las escalas indicadas en el último acuerdo.

Las partes intervinientes se comprometieron a "mantener la paz social en el tiempo de vigencia" del acuerdo, "a evitar acciones de protesta y/o conflicto, y a someter la resolución de los diferendos que pudieran presentarse en el futuro a los mecanismos de composición" según lo indicado en el convenio colectivo de trabajo 758/19.

Cuánto cobrarán gastronómicos en noviembre 2025

El salario del penúltimo mes del año se regirá según el acuerdo firmado para septiembre-octubre en caso de no lograr nuevas paritarias. Los empleados gastronómicos deberán regirse por las categorías a las que pertenezcan según las tareas que desempeñen:

Categoría 1. Peón de cocina, transporte, toilletero, cadete de plomería, portero de servicio,a scensorista de servicio, ayudante de obreros, lavacopas, otros.

Categoría 2. Montaplatos de cocina, ascensorista, mensajero, auxiliar de inventario y depósito, auxiliar administrativo, auxiliar de recepción, cadete de portería, mozo de mostrador, cobrador, jardinera, bandejero, otros.

Categoría 3. Ayudante panadero, ayudante de cocina, capataz de peones, empleado administrativo, planchadora, lavandera, peones generales, mozo de personal, otros.

Categoría 4. Medio oficial panadero, mucama, vallet, portero, telefonisa, chofer o garagista, bodeguero, administrador de comedor, cocktelero, sandwichero, cafetero, otros.

Categoría 5. Oficial panadero, cajero de administración, ayudante de contador, cajero comedor restaurante, encargado sin personal a cargo, oficial albañil, oficial carpintero, minutero.

Categoría 6. Maitre, mozo, mozo de vinos, cheff de fila, conserje, recepcionista, empleado principal de administración, jefe de compras, barman, fiambrero, maestro heladero, parrillero, cocinero, maestro pizzero, otros.

Categoría 7. Jefe de brigada, maitre principal, gobernanta princiapl, jefe de conserjería, jefe de recepción, jefe técnico especial de oficio.

En este sentido, los últimos montos acordados como salarios básicos corresponden a establecimientos de categoría I, lo que implica que las categorías II a V deberán tener salarios mayores.

- Categoría 1: $800.730

- Categoría 2: $847.146

- Categoría 3: $888.552

- Categoría 4: $936.035

- Categoría 5: $978.942

- Categoría 6: $1.044.479

- Categoría 7: $1.243.555 (a partir de los establecimientos de Categoría III)

