Confirmado el aumento para empleadas domésticas: así quedan las escalas salariales

En diciembre los trabajadores del rubro deberán cobrar la segunda parte del aumento, el bono y el aguinaldo.

Hace 1 Hs

La semana pasada se realizó el último encuentro para ajustar las escalas salariales de los trabajadores de casas particulares. Por eso, caseros, niñeras, acompañantes de adultos mayores y empleadas domésticas verán un cambio en su recibo de sueldo a fin de mes. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y el Gobierno nacional acordaron un aumento en sus salarios.

La grilla salarial correspondiente a la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) quedó definida con nuevos montos. Se definió que los trabajadores del rubro perciban un aumento porcentual que se abonará en dos partes: la primera en noviembre y la segunda en diciembre. Además, en el acuerdo se instaló la obligatoriedad de pagar un bono durante tres meses.

Aumento y bono para empleadas domésticas en noviembre

En total, los salarios de empleadas domésticas alcanzarán un 2.7%. Pero al haber sido dividido, la primera parte será del 1.4% para este mes y el 1.3% restante para el mes próximo. Además, durante noviembre, diciembre y enero se pagará la suma no remunerativa de $14.000 para quienes trabajen jornada completa.

Los empleados que trabajen menos de 12 horas recibirán montos menores, pero también les corresponderá el pago del bono. En caso de prestar servicios entre 12 y 16 horas a la semana, el pago que deberán recibir será de $9.000 y, para quienes presten servicios por menos de 12 horas semanales, deberán cobrar $6.000.

Por último, tanto empleados como empleadores deberán hacer el cálculo para saber cuánto corresponde de sueldo anual complementario, ya que el aguinaldo debe pagarse en diciembre. La fecha tope para abonarlo es el 18 de diciembre.

Escalas salariales para trabajadores de casas particulares

Para quienes trabajen por hora o por jornada, el salario quedará del siguiente modo:

- Por hora con retiro: $3095,73

- Por hora sin retiro: $3340,11

En noviembre, quienes trabajan con un esquema mensual cobran los siguientes montos:

- Mensual con retiro: $379.784,94

- Mensual sin retiro: $422.316,42

