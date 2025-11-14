Confirmado el aumento para empleadas domésticas: así quedan las escalas salariales

La semana pasada se realizó el último encuentro para ajustar las escalas salariales de los trabajadores de casas particulares. Por eso, caseros, niñeras, acompañantes de adultos mayores y empleadas domésticas verán un cambio en su recibo de sueldo a fin de mes. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y el Gobierno nacional acordaron un aumento en sus salarios.