Cuánto cobrarán empleados de comercio en noviembre con el último aumento

Los empleados de comercio tienen un aumento fijado que se firmó en las últimas paritarias del 26 de junio de este año. Aunque este mes se pagará el sueldo con un porcentaje mayor al de octubre y se otorgará un bono con un monto fijo, los sectores gremiales están a la espera de una nueva convocatoria del gobierno que podría fijar un nuevo salario básico.