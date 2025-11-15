Secciones
Cuánto cobrarán empleados de comercio en noviembre con el último aumento

Se espera que antes de fin de año haya un nuevo encuentro para definir los salarios de los próximos meses.

El salario básico de un empleado de comercio dependerá de la categoría que le corresponda. El salario básico de un empleado de comercio dependerá de la categoría que le corresponda.
Hace 2 Hs

Los empleados de comercio tienen un aumento fijado que se firmó en las últimas paritarias del 26 de junio de este año. Aunque este mes se pagará el sueldo con un porcentaje mayor al de octubre y se otorgará un bono con un monto fijo, los sectores gremiales están a la espera de una nueva convocatoria del gobierno que podría fijar un nuevo salario básico.

El acuerdo de junio, firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y por otras cámaras empresariales del rubro y homologado en la Secretaría de Trabajo de la Nación, fijó un aumento porcentual hasta diciembre. El esquema contemplaba una suba del 6% en seis partes.

Aumento de noviembre para empleados de comercio

De no haber un nuevo acuerdo en los próximos días, lo más probable es que los empleados de comercio cobren una suma similar a la del mes pasado. Solo habrá una variación del 1% superior al último sueldo. Se trata de la última de las seis partes en que se dividió el aumento acordado en junio.

Para calcular el próximo sueldo que se depositará, habrá que tomar como referencia el último sueldo de cada categoría. Los salarios varían según las tareas de cada trabajador del sector, que pueden hacer tareas administrativas, de venta, de auxiliar o de cobro. Además, habrá un bono de $40.000 hasta diciembre, suma que no será tenida en cuenta para el cálculo del aguinaldo.

Salarios de noviembre de empleados de comercio

Los sueldos básicos, según las escalas salariales, quedarán del siguiente modo para este mes:

Empleados administrativos

● Categoría A: $ 1.057.199 + $ 40.000 = $ 1.097.199

● Categoría B: $ 1.061.749 + $ 40.000 = $ 1.101.749

● Categoría C: $ 1.066.293 + $ 40.000 = $ 1.106.293

Vendedores

● Categoría A: $ 1.060.986 + $ 40.000 = $ 1.100.986

● Categoría B: $ 1.083.723 + $ 40.000 = $ 1.123.723

● Categoría C: $ 1.091.297 + $ 40.000 = $ 1.131.297

● Categoría D: $ 1.097.415 + $ 40.000 = $ 1.137.415

Auxiliares

● Categoría A: $ 1.060.986 + $ 40.000 = $ 1.100.986

● Categoría B: $ 1.068.563 + $ 40.000 = $ 1.108.563

● Categoría C: $ 1.093.570 + $ 40.000 = $ 1.133.570

Cajeros y maestranza

● Cajeros A: $1.100.986

● Cajeros B: $1.106.293

● Cajeros C: $1.113.113

