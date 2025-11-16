Secciones
Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre importantes acumulados de agua en el territorio nacional.

Hace 21 Min

La lluvia será la protagonista este domingo 16 en varias provincias argentinas, de acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo informó que se mantienen vigentes alertas de color amarilla y naranja por importantes acumulaciones de agua y por la elevada probabilidad de caída de granizo.

El desplazamiento de un frente frío sobre una masa de aire cálida y húmeda favorecerá la persistencia de eventos intensos durante varias horas. Como consecuencia, no se descarta la ocurrencia de anegamientos temporarios en zonas vulnerables donde las lluvias puedan concentrarse en períodos breves.

Una vez que el sistema avance hacia Paraguay y el sur de Brasil, el viento rotará al sector sur, introduciendo aire más fresco y seco sobre gran parte del territorio nacional. Esa rotación permitirá una mejora rápida y generalizada de las condiciones, dando inicio a un período de mayor estabilidad que se extenderá durante buena parte de la próxima semana, según detalle el sitio Meteored.

Tormentas fuertes, granizo y vientos intensos: qué provincias están en alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos en Buenos Aires (incluye CABA), y otras 17 provincias para este domingo 16 de noviembre.

Alerta naranja: Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Chaco y Formosa.

Alerta amarilla: Buenos Aires, La Pampa, Medoza, San Luis, San Juan, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco, Misiones y Santa Cruz. 

Recomendaciones del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas

- Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento; retirar macetas expuestas en las ventanas

- Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas

- No estacionar vehículos bajo los árboles

- Mantener cerrada la casa de la manera más hermética posible

- Informarse por las autoridades

- En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales (línea 147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

