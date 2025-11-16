Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Una vez que el sistema avance hacia Paraguay y el sur de Brasil, el viento rotará al sector sur, introduciendo aire más fresco y seco sobre gran parte del territorio nacional. Esa rotación permitirá una mejora rápida y generalizada de las condiciones, dando inicio a un período de mayor estabilidad que se extenderá durante buena parte de la próxima semana, según detalle el sitio Meteored.