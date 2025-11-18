¿Nieve o granizo en los Valles Calchaquíes? El fenómeno detrás de la imagen viral

Viento en el llano: las fuertes ráfagas pudieron influir en lo ocurrido en las alturas

En la madrugada de ayer ráfagas de 60 km/h despertaron a muchos tucumanos. “Fue fuerte, pero no para generar daño. Pudo hacer volar algún cartel suelto, pero nada más”, aclaró Cristofer Brito al respecto. No obstante, las ráfagas sí pudieron influir en lo que ocurrió en la altura. “En parte sí tuvo que ver, ya que el viento se produce por el desplazamiento de masas de aire con gran diferencia de presión. Así, se puede decir que son parte del ingreso del frente frío que esperábamos”, indicó el observador meteorológico y recordó que, con el cambio de tiempo del viernes, el viento podría regresar.