Recuerdos fotográficos: 1995. El fuego destruye una cúpula de Casa de Gobierno

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 4 Hs

A las 2 de la mañana del domingo 3 de diciembre de 1995 un cortocircuito provocó un incendio que se devoró la cúpula norte de la Casa de Gobierno. Las llamas comenzaron en una buhardilla llena de papeles viejos que estaba ubicada arriba de despacho del entonces gobernador, Antonio Domingo Bussi.

La crónica del 4 de diciembre informa que los policías de la guardia del palacio no pudieron entrar a la cúpula, cuya puerta estaba trabada con candado, por lo que las llamas tomaron toda la estructura y debieron acudir tres dotaciones de bomberos. Hubo instantes de tensión cuando los empleados trasladaron los muebles y los documentos del despacho del Gobernador al Salón Blanco, mientras arriba ardía la cúpula.

Los bomberos tuvieron dificultades para cumplir su tarea, ya que una autobomba no arrojaba agua con suficiente presión y dentro del palacio usaron matafuegos, ya que temían que el cielorraso se desplomara antes del retiro de las cosas del jefe del PE.

A las 5 retornó la calma, aunque los bomberos trabajaron hasta bien entrada la mañana para evitar un posible rebrote del fuego.

Se acondicionó una oficina provisoria en el Salón Blanco para Bussi y se colocaron chapas en el espacio de la cúpula quemada para que no se inundara la Casa de Gobierno con las lluvias.

Recuerdos fotográficos: 1913. Alerta ecológica de Charles Thays sobre el cerro

Recuerdos fotográficos: 1913. Alerta ecológica de Charles Thays sobre el cerro

Como ya meses antes habían tenido lugar incendios en la Caja Popular y en Previsión social que, se sospechaba, habían sido provocados, el jefe de Policía, comisario Enrique George, aventó los rumores que habían comenzado a correr. “Se trató de un cortocircuito. No fue intencional”, dijo.

La situación provisoria duró cuatro meses, hasta el 10 de abril del 96, cuando quedó instalada la nueva cúpula.

