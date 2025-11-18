Recuerdos fotográficos: 1995. El fuego destruye una cúpula de Casa de Gobierno

La crónica del 4 de diciembre informa que los policías de la guardia del palacio no pudieron entrar a la cúpula, cuya puerta estaba trabada con candado, por lo que las llamas tomaron toda la estructura y debieron acudir tres dotaciones de bomberos. Hubo instantes de tensión cuando los empleados trasladaron los muebles y los documentos del despacho del Gobernador al Salón Blanco, mientras arriba ardía la cúpula.