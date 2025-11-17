Recuerdos fotográficos: 1913. Alerta ecológica de Charles Thays sobre el cerro

Thays consideraba que la sierra del Aconquija debía ser “una reserva cuyo efecto principal será tomar las selvas en su estado actual, protegerlas contra toda obra de destrucción y deterioro, hacer accesibles sus partes más hermosas y pintorescas” y lamentaba que en la avenida “los lindos ejemplares de tipas, timbós, yuchanes” estuvieran ya deteriorados por la instalación de líneas de teléfono. También lamentaba la extensión de las áreas sembradas de caña y la tala para combustible. “Se debe, sin demora alguna, exceptuar de la zona a cultivar una gran área de montes naturales, que constitiuirán, en el porvenir, uno de los adornos más hermosos de la provincia y del país”.