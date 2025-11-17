Cómo cocinar patas de pollo en la freidora de aire para que queden jugosas

La freidora de aire conquistó corazones en todo el mundo en los últimos meses. Este innovador dispositivo permite tener listos platos mucho más saludables porque cocina sin necesidad de utilizar aceites. Sin embargo, algunas personas todavía desconocen sus mejores secretos y una de las principales luchas que libran al usar la airfryer es cómo evitar que algunas comidas tengan un resultado seco.
Tal vez la peor de las tragedias culinarias al momento de cocinar carnes es el exceso de cocción. Incluso en el horno un buen pollo puede perder toda su magia. Mucho más en la freidora de aire, si su usuario aún no aprendió a dominarla. Pero hay unos tips en particular que permitirán evitar que las porciones queden secas y le aportarán una textura tierna y jugosa.
Patas de pollo jugosas en la freidora de aire
Los muslos del pollo están formados por carne tierna. En principio, la temperatura es un aspecto principal a considerar para cocinarlos. Lo ideal es ubicarla entre los 180 °C y los 200 °C. Además es fundamental la disposición de cada porción en la bandeja. Es que no hay que amontonarlos para que la cocción sea uniforme.
Otra posibilidad es hacer la doble cocción: primero cocinar el pollo a 150 ºC y luego subir la temperatura a 200 ºC para que logre una piel crujiente. Esta es una receta deliciosa y sencilla para poner en práctica y encantar a todos los invitados a tu mesa.
Ingredientes
- 2 patas de pollo
- ½ cebolla
- 1 zanahoria
- Jugo de naranja
- Tomillo
- 2 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- Aceite de oliva
- Pimienta negra
- Sal
Paso a paso
1. Lavá los muslos, pasalos a una fuente, humedecelos con un poco de jugo de naranja y condimentá a gusto. Raspá las zanahorias y cortalas. Pelá y cortá también la cebolla en gajos.
2. Salpimentá las hortalizas y pulverizalas con aceite. Llevalas a la freidora de aire y cociná a 200 ºC unos 12 minutos, removiendo a mitad de cocción.
3. Retirá las hortalizas y reservalas. Dejá el pollo en la bandeja sin el jugo, pulverizá con aceite y cociná a la misma temperatura unos 12 minutos, dándole la vuelta a mitad de cocción.
4. Reincorporá las hortalizas a la bandeja y cociná todo junto durante dos minutos.