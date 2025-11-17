Cómo cocinar patas de pollo en la freidora de aire para que queden jugosas

Tal vez la peor de las tragedias culinarias al momento de cocinar carnes es el exceso de cocción. Incluso en el horno un buen pollo puede perder toda su magia. Mucho más en la freidora de aire, si su usuario aún no aprendió a dominarla. Pero hay unos tips en particular que permitirán evitar que las porciones queden secas y le aportarán una textura tierna y jugosa.