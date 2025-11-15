Cuánto cuesta una yogurtera: el mini electrodoméstico que llegó para desplazar a la airfryer

Son dos los motivos que más suenan al momento de fundamentar la compra de una yogurtera. El primero es que permite ahorrar y evitar la compra de yogur cada día y, el segundo, es que contribuye a una alimentación saludable. Este electrodoméstico que está entrando a las tendencias de la cocina parece estar ocupando el lugar que hasta hace algunos meses ocupaba la airfryer, el último pequeño aparato que copó los hogares en términos de cocina saludable.