Cuánto cuesta una yogurtera: el mini electrodoméstico que llegó para desplazar a la airfryer

Son dos los motivos que más suenan al momento de fundamentar la compra de una yogurtera. El primero es que permite ahorrar y evitar la compra de yogur cada día y, el segundo, es que contribuye a una alimentación saludable. Este electrodoméstico que está entrando a las tendencias de la cocina parece estar ocupando el lugar que hasta hace algunos meses ocupaba la airfryer, el último pequeño aparato que copó los hogares en términos de cocina saludable.
La tendencia parece ir hacia el mismo lugar: abaratar costos, producir la comida propia y tener alimentos más saludables. Es que así como la airfryer permite cocinar sin aceite, la yogurtera evita algunos agregados y conservantes propios de los yogures industriales. Este lácteo fermentado mejora la salud digestiva gracias a los probióticos que contiene, aporta energía sostenida y es una buena fuente de calcio para resguardar los huesos.
Cuánto cuesta una yogurtera
Elegir una yogurtera puede ser sencillo para quienes quieran darle un uso cotidiano en casa. Solo bastará definir algunos aspectos como la capacidad, si se quiere un recipiente único o recipientes separados o si es necesario una con control de temperatura o basta con una que mantenga temperatura estándar. También se pueden considerar otros aspectos más avanzados como la posibilidad de preparar yogur griego, el temporizador o el consumo energético, pero con los primeros bastará para un uso básico.
Las yogurteras que cumplen con un funcionamiento estándar pueden partir de los $30.000 a $40.000 y ascender, según las opciones que ofrezca, hasta más de $150.000. Una yogurtera con capacidad para 1.4 litros con siete vasos individuales de vidrio de 200 mililitros cada uno, tiene un costo de $36.500 aproximadamente.
Para quienes tienen familia grande o un alto consumo de yogur, una yogurtera de mayor capacidad puede ser ideal. Una de 2.5 litros, con 12 jarros de vidrio individuales de 210 mililitros cada uno puede ascender a $80.900. Esta opción es un tanto más avanzada porque tiene apagado automático y un display con un timer que indica el tiempo restante de fermentación.
Cómo funciona una yogurtera
Una yogurtera mantiene la temperatura constante para que las bacterias de la leche se reproduzcan y transformen el líquido en yogur. Se estima que mantiene el termómetro constantemente entre los 40 y 45 °C y no cocina ni hierve, sino que permanece en esas condiciones durante varias horas.
Generalmente una yogurtera básica tiene un botón de inicio o de encendido y fin o apagado. El usuario deberá controlar a reloj el tiempo que quiera que fermente la leche. Pero hay otras con un timer y apagado automático que permite configurar el tiempo de funcionamiento y, una vez finalizado, se apaga sola.