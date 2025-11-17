Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

La grabación tomó un tono disruptivo debido a la molestia de algunos presentes en el aeropuerto, lo más algido fue cuando una azafata molesta por participar exclamó "¡No! ¡Don’t touch me!" ( “No me toques”), algo que tenso aun más la situación. Ese momento fue suficiente para alertar un informe de la tripulación por lo que, al arribar al aeropuerto de su destino, los artistas y su equipo fueron recibidos y demorados por el FBI.