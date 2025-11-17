Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

Secciones
Lo más algido fue cuando una azafata molesta por participar exclamó "¡No! ¡Don't touch me!" ( "No me toques").

Los musicos argentinos, que recientemente fueron galardonados por los premios Latin Grammy, Ca7riel y Paco Amoroso, fueron detenidos por el FBI durante la gabación de un videoclip en un vuelo de avion. Se trataba de la grabación de una canción llamada "Chapulín", en donde planeaban improvisar pasos de baile junto con los viajantes.

La grabación tomó un tono disruptivo debido a la molestia de algunos presentes en el aeropuerto, lo más algido fue cuando una azafata molesta por participar exclamó "¡No! ¡Don’t touch me!" ( “No me toques”), algo que tenso aun más la situación. Ese momento fue suficiente para alertar un informe de la tripulación por lo que, al arribar al aeropuerto de su destino, los artistas y su equipo fueron recibidos y demorados por el FBI.

Los agentes, con ojos firmes y diligentes, reflejaron la rigurosidad de los protocolos del país del norte. Camisas negras, gorras, radios en el cinturón y un brazo extendido que señalaba una salida: las instrucciones se dieron. El protocolo no se cumplió dentro de la aeronave cuando la azafata y luego el piloto pidieron a los músicos que regresaran a sus asientos.

Según se apreció en el video, una persona del entorno de los músicos intentó intervenir y traducir gestos en argumentos. Después de este incidente, los artistas finalmente pudieron continuar con su ingreso a la ciudad. El episodio marcó una diferencia con la situación vivida a bordo de la aeronave.

Este incidente ocurre solo tres días después de la impactante noche vivida en los Latin Grammy. Allí obtuvieron varios de los premios más importantes y ofrecieron una de las actuaciones más comentadas de la gala. El dúo argentino, un referente de la música urbana nacional, experimentó una jornada que marcó un hito en su carrera y en la presencia de Argentina en la música latina. La noche también vio premiados a Fito Páez, Conociendo Rusia y Trueno, entre otros talentos.

El inicio de la ceremonia anticipó una velada especial para los artistas. El videoclip de su EP, Papota, recibió dos galardones: Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga. La seguidilla de reconocimientos continuó con el premio a Mejor Canción Pop por "El Día del Amigo“, lo cual consolidó la posición de Ca7riel y Paco Amoroso entre los grandes nombres de la noche. Poco después, el dúo regresó al escenario para recibir el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota. 

Paco Amoroso, visiblemente emocionado, expresó su gratitud y dedicó el logro a la gente de Argentina, evocando la figura de Diego Maradona como símbolo de alegría compartida.La racha triunfal no se detuvo. Al regresar a sus asientos, los artistas fueron llamados otra vez para recibir el premio a Mejor Canción Alternativa por "#Tetas“. Ca7riel, al tomar el micrófono, dedicó el reconocimiento a sus madres, Estrella y Andrea, y celebró el momento con humor y espontaneidad, en sintonía con el clima festivo de la noche de los Latin Grammy.

