Ca7riel y Paco Amoroso agotaron las entradas para su show en Buenos Aires en menos de una hora

El dúo estrella de la nueva música argentina, Ca7triel y Paco Amoroso sorprendieron a todos con el anuncio de un show único en Buenos Aires, luego de presentarse junto a Kendrick Lamar en su visita al país albiceleste. La alegría de los fans llegó a tal punto de efusividad de que las entradas se agotaron en menos de una hora durante el pasado domingo 5 de octubre.