Ca7riel y Paco Amoroso agotaron las entradas para su show en Buenos Aires en menos de una hora

El dúo estrella de la nueva música argentina, Ca7triel y Paco Amoroso sorprendieron a todos con el anuncio de un show único en Buenos Aires, luego de presentarse junto a Kendrick Lamar en su visita al país albiceleste. La alegría de los fans llegó a tal punto de efusividad de que las entradas se agotaron en menos de una hora durante el pasado domingo 5 de octubre.
La cita confirmada para el regreso de la dupla a su Buenos Aires natal es el jueves 9 de octubre en el Movistar Arena. El Papota tour está inspirado en la producción que se desarrolló durante el Tiny Desk del dúo de jóvenes. Aunque su carrera viene en un ascenso cada vez más ambicioso desde hace varios años, este ciclo terminó de catapultarlos a ser un fenómeno mundial.
Cómo es el nuevo show con “más músculo que nunca” de Ca7riel y Paco Amoroso
Durante 2025, el dúo emprendió la gira más ambiciosa de su carrera, recorriendo algunos de los festivales más emblemáticos del planeta. Su tour incluyó presentaciones en Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock y más de seis ediciones de Lollapalooza en diferentes continentes. Cada show consolidó su presencia como referentes internacionales de la música contemporánea.
El “PAPOTA TOUR” fue descrito por la crítica como un despliegue de precisión escénica y energía arrolladora. Con una puesta en escena impecable y una conexión genuina con el público, el espectáculo reafirmó su estatus de artistas globales. La química sobre el escenario los posicionó como una de las propuestas más potentes del año.
El anuncio de su regreso al país se dio luego del histórico concierto en River Plate, en un momento de gran reconocimiento internacional. La fecha local coincidió, además, con el primer aniversario de su celebrado Tiny Desk, una presentación que marcó un antes y un después en su trayectoria. Ese guiño simbólico cerró un ciclo de expansión y consagración artística.
El éxito mundial luego del Tiny Desk, y la promesa de volver a tocar en Argentina
Ca7riel y Paco Amoroso se reencontraron con su audiencia capitalina durante un set impactante de sesenta minutos este sábado. El show ocurrió justo cuando se cumplía un año de la publicación de su aclamado Tiny Desk. Esos diecisiete minutos y veintiocho segundos catapultaron al dúo a la fama global.
El set que ofrecieron fue un "trip incendiario" lleno de funk y groove, según el reporte. Su propuesta musical incluye cadencias jazzísticas, energía rockera y una fuerte pulsión electrónica, resultando en una mezcla explosiva. Comenzaron su presentación con el tema “Dumbai” y finalizaron la performance con la canción “El único”.