Catriel y Paco Amoroso ganan cinco Latin Grammy: discursos, humor y un beso viral

Catriel & Paco Amoroso fueron protagonistas absolutos de la Premiere del Latin Grammy 2025, donde la Academia Latina de la Grabación entregó la mayoría de sus estatuillas. Los argentinos, favoritos en la previa, confirmaron su momento histórico: ganaron cinco premios, entre ellos Mejor álbum de música alternativa, Mejor canción alternativa y Mejor canción pop.
El dúo obtuvo los galardones por Papota, por #Tetas y por El Día del Amigo, el tema que ambos se dedicaron mutuamente y que se transformó en uno de los focos de la noche.
Los premios que ganaron Catriel & Paco Amoroso en los Latin Grammy 2025
Los artistas dominaron las categorías en las que competían:
Mejor Álbum de Música Alternativa: Papota
Mejor Canción Alternativa: #Tetas
Mejor Canción Pop: El Día del Amigo
Mejor Video Musical (Versión Corta): #Tetas
Mejor Video Musical (Versión Larga): Papota (Short Film)
Este último premio reconoció su cortometraje humorístico sobre la industria musical y su obsesión por ganar un ficticio “Latin Chaddy”.
El agradecimiento que se volvió viral
Al recibir el premio a Mejor Canción Pop, Catriel sorprendió con un discurso cargado de humor:
“Muchas gracias a la academia, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para ganar este hermoso objeto. Tan sobrehumano que ya no nos percibimos humanos, nos autopercibimos empresa. Este objeto ratifica esta transición que estamos haciendo ahora. Gracias, loco”.
La frase —entre broma y crítica— se volvió uno de los momentos más comentados de la gala.
Paco, por su parte, sumó un mensaje inspirador desde un tono más íntimo:
“Yo empecé a cantar a los 25 años, así que nunca es tarde si quieren hacer algo, arranquen”.
Además, dedicó el premio a su mamá, emocionando a parte del público.
Un cierre con beso incluido
Luego del agradecimiento, Catriel y Paco Amoroso coronaron su paso por la alfombra de premiación con un chape de cierre que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, alimentando el estilo irreverente y performático que los caracteriza desde sus inicios.
Un triunfo que marca un momento histórico
Amigos desde la primaria, el dúo argentino consolidó su identidad artística con cinco galardones que no solo premian su experimentación sonora sino también su apuesta estética y audiovisual. Su presencia en los Latin Grammy 2025 confirma su proyección continental y les asegura un lugar destacado dentro de la música alternativa latinoamericana.