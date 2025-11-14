Catriel y Paco Amoroso ganan cinco Latin Grammy: discursos, humor y un beso viral

Catriel & Paco Amoroso fueron protagonistas absolutos de la Premiere del Latin Grammy 2025, donde la Academia Latina de la Grabación entregó la mayoría de sus estatuillas. Los argentinos, favoritos en la previa, confirmaron su momento histórico: ganaron cinco premios, entre ellos Mejor álbum de música alternativa, Mejor canción alternativa y Mejor canción pop.