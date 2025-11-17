Secciones
SociedadActualidad

Fernando Burlando habló del documental de Fernando Báez Sosa durante su paso por Tucumán: ¿cuál fue su reflexión?

Para ilustrar cómo la prensa ayuda a la justicia, citó el emblemático caso de Fernando Báez Sosa y la contribución que hicieron los medios a la investigación penal.

Fernando Burlando habló del documental de Fernando Báez Sosa durante su paso por Tucumán: ¿cuál fue su reflexión?
Hace 1 Hs

El abogado Fernando Burlando visitó Tucumán para tramitar su matrícula y asumir la representación legal en una causa relacionada con la censura de medios de comunicación. El letrado declaró que su objetivo fundamental es trabajar intensamente contra la decisión judicial que afecta la libertad de expresión de periodistas y comunicadores.

Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

En este contexto de defensa de la prensa, Burlando puso énfasis en el rol esencial que cumple el periodismo para la sociedad y el sistema de justicia argentino. El abogado indicó que los comunicadores y periodistas ejercen una función primaria: controlar los actos de todos los funcionarios públicos. Para ilustrar cómo la prensa ayuda a la justicia, citó el emblemático caso de Fernando Báez Sosa y la contribución que hicieron los medios a la investigación penal.

El roll de la prensa en el caso Fernando Báez Sosa

El letrado enfatizó que en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, gracias a la labor periodística, se lograron dar los primeros pasos del proceso de una manera efectiva. El profesional de la abogacía explicó que los medios de comunicación ayudaron a que apareciera la gente y la prueba, facilitando la identificación de testigos. El abogado manifestó que el periodismo es la actividad más noble que existe, ya que su propósito es generar opinión en la ciudadanía.

Burlando destacó que si la prensa no estuviera presente, muchas investigaciones no avanzarían o quedarían inconclusas. Señaló que la relevancia de los comunicadores se evidencia en el hecho de que las salas de audiencias judiciales dedican un sector importante al pueblo, representado por la prensa. Además, el abogado recordó que los medios de comunicación cumplieron un papel muy importante en otros casos de gran impacto social, como el triple crimen.

Reflexiones de Fernando Burlando sobre el documental de Fernando Báez Sosa

Fernando Burlando declaró que su principal deseo respecto al documental "50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa" es que genere conciencia social. El abogado afirmó que el Estado tiene olvidada a una franja social importante, la juventud, y que con un poco de presencia policial se hubiese evitado la pérdida de la vida del joven. El letrado resaltó que el título de la serie, 50 segundos, simboliza cómo en ese corto lapso, la vida de cualquier persona puede cambiar radicalmente.

Respecto al comportamiento de los imputados, Burlando aseveró que los acusados actuaron en manada, manteniendo una unidad hasta el momento final del juicio. Cuando se vieron inmersos en condenas de prisión perpetua para cinco de ellos, y quince años para otros tres, recién empezaron a buscar alternativas de defensa diferentes. El abogado criticó que los padres de los condenados tuvieron más de cincuenta oportunidades para pedir disculpas cara a cara a los papás de Fernando durante el juicio, pero nunca lo hicieron. 

Temas Fernando BurlandoFernando Báez Sosa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa: así fue reconocer el cuerpo de su hijo

El desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa: así fue reconocer el cuerpo de su hijo

Caso Strzyzowski: reunión del clan Sena en la cárcel y marcha en Chaco después de la sentencia

Caso Strzyzowski: reunión del clan Sena en la cárcel y marcha en Chaco después de la sentencia

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
3

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
4

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
5

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios