Fernando Burlando habló del documental de Fernando Báez Sosa durante su paso por Tucumán: ¿cuál fue su reflexión?

El abogado Fernando Burlando visitó Tucumán para tramitar su matrícula y asumir la representación legal en una causa relacionada con la censura de medios de comunicación. El letrado declaró que su objetivo fundamental es trabajar intensamente contra la decisión judicial que afecta la libertad de expresión de periodistas y comunicadores.
En este contexto de defensa de la prensa, Burlando puso énfasis en el rol esencial que cumple el periodismo para la sociedad y el sistema de justicia argentino. El abogado indicó que los comunicadores y periodistas ejercen una función primaria: controlar los actos de todos los funcionarios públicos. Para ilustrar cómo la prensa ayuda a la justicia, citó el emblemático caso de Fernando Báez Sosa y la contribución que hicieron los medios a la investigación penal.
El roll de la prensa en el caso Fernando Báez Sosa
El letrado enfatizó que en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, gracias a la labor periodística, se lograron dar los primeros pasos del proceso de una manera efectiva. El profesional de la abogacía explicó que los medios de comunicación ayudaron a que apareciera la gente y la prueba, facilitando la identificación de testigos. El abogado manifestó que el periodismo es la actividad más noble que existe, ya que su propósito es generar opinión en la ciudadanía.
Burlando destacó que si la prensa no estuviera presente, muchas investigaciones no avanzarían o quedarían inconclusas. Señaló que la relevancia de los comunicadores se evidencia en el hecho de que las salas de audiencias judiciales dedican un sector importante al pueblo, representado por la prensa. Además, el abogado recordó que los medios de comunicación cumplieron un papel muy importante en otros casos de gran impacto social, como el triple crimen.
Reflexiones de Fernando Burlando sobre el documental de Fernando Báez Sosa
Fernando Burlando declaró que su principal deseo respecto al documental "50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa" es que genere conciencia social. El abogado afirmó que el Estado tiene olvidada a una franja social importante, la juventud, y que con un poco de presencia policial se hubiese evitado la pérdida de la vida del joven. El letrado resaltó que el título de la serie, 50 segundos, simboliza cómo en ese corto lapso, la vida de cualquier persona puede cambiar radicalmente.
Respecto al comportamiento de los imputados, Burlando aseveró que los acusados actuaron en manada, manteniendo una unidad hasta el momento final del juicio. Cuando se vieron inmersos en condenas de prisión perpetua para cinco de ellos, y quince años para otros tres, recién empezaron a buscar alternativas de defensa diferentes. El abogado criticó que los padres de los condenados tuvieron más de cincuenta oportunidades para pedir disculpas cara a cara a los papás de Fernando durante el juicio, pero nunca lo hicieron.