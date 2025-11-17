Fernando Burlando habló del documental de Fernando Báez Sosa durante su paso por Tucumán: ¿cuál fue su reflexión?

El roll de la prensa en el caso Fernando Báez Sosa

El letrado enfatizó que en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa, gracias a la labor periodística, se lograron dar los primeros pasos del proceso de una manera efectiva. El profesional de la abogacía explicó que los medios de comunicación ayudaron a que apareciera la gente y la prueba, facilitando la identificación de testigos. El abogado manifestó que el periodismo es la actividad más noble que existe, ya que su propósito es generar opinión en la ciudadanía.