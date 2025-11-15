Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

El abogado Fernando Burlando estuvo en Tucumán para matricularse a fin de poder intervenir en varias causas, entre ellas la de los jugadores de Vélez acusados de abusar de una joven. Ayer el profesional habló de las causas y también una que -dijo- compromete no sólo a los medios de comunicación, sino a toda la sociedad. Dijo que trabajará de lleno en un expediente que implica un fallo de censura judicial y que, a su criterio, representa “un retroceso institucional gravísimo”
El caso de los jugadores de Vélez se inició en marzo de 2024, cuando una joven denunció que había sido convocada por el arquero Sebastián Sosa a charlar en un hotel donde estaba alojada la delegación. Expresó además que en esas circunstancias fue abusada sexualmente por Abiel Osorio, José Florentín Bobadilla y Braian Cufré. Los cuatro fueron acusados del ataque. A partir de ese momento se inició una larga batalla procesal que tuvo recientes pedidos de investigación de las defensas de los deportistas.
Al ser consultado por la prensa, Burlando contestó: “dejame primero matricularme. Veo muchas irregularidades; o sea, ayer lo que estuvimos charlando de ese tema en un programa al cual me invitaron y sí, vimos de todo; veo en principio una situación de revictimización. La revictimización es algo serio, hay que tomarlo en serio. La perspectiva de género hay que tomarla en serio. Los jueces están obligados en nuestro país por ley a atenerse a las perspectivas precisamente que impone el género. Y acá da la sensación de que es un tema menor.”
Por otra parte, aunque evitó dar detalles sobre quién lo contrató (“lo vamos a aclarar más adelante”, dijo) confirmó que su intervención está vinculada también a un medio de comunicación afectado por una medida judicial. “El artículo 14 de la Constitución habla precisamente de publicar este ideas sin censura previa. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Bueno, también la ley de víctimas, que es una derivación de nuestra Constitución, en este caso, en el caso Vélez, directamente está pisoteada. Entonces, son muchas cosas”.
El abogado contó que antes de iniciar la vía formal intentó obtener información en el Ministerio Público Fiscal, pero no logró ser recibido. “Lejos de recibir amabilidad, la gente parecía que se escondía. No fuimos atendidos por nadie”, afirmó. Por eso, insistió en la importancia de la matriculación como paso previo para poder “golpear algunas puertas” y ser atendido “aunque sea por un tribunal noble”.
Contra el juez
Burlando criticó directamente al juez subrogante Lucas Taboada, quien dictó la cautelar que afecta a comunicadores y periodistas. “El desprestigio de los jueces a veces se lo ganan por lo que resuelven. Este fallo desprestigia al Poder Judicial sin lugar a dudas. Pone en grave riesgo institucional a toda la sociedad”, señaló.
Recordó que los antecedentes del Supremo Tribunal de Tucumán se contradicen con la decisión de Taboada y con lo solicitado por la fiscalía, y advirtió que la medida judicial implica un “retroceso medieval”.
Con amplia experiencia en distintos distritos del país, el abogado aseguró que lo ocurrido en Tucumán es excepcional: “Estoy matriculado en infinidad de provincias y nunca vi algo así. Es algo muy fuerte. Los tucumanos no lo merecen”.
Consultado sobre la vía legal para revertir la decisión, respondió que el único camino es “la técnica y el derecho”: “El pedido de cautelar habla de incitación a la violencia e institucionalidad, cuestiones que no existen. Cada acto de un juez puede ser controlado por otro de mayor jerarquía. Sólo hay que apurarse”.
Destacó su defensa del periodismo: “Es lo más noble que hay. No importa qué informen, lo importante es que generen opinión. En el caso Báez Sosa, gracias a la prensa se dieron los primeros pasos de la investigación. Los testigos fundamentales aparecieron por los medios”.
Burlando opinó sobre el reciente documental del caso Fernando Báez Sosa, que lidera rankings en varios países: “Lo importante es que genere conciencia. En 50 segundos te puede cambiar la vida”.