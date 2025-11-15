Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Al ser consultado por la prensa, Burlando contestó: “dejame primero matricularme. Veo muchas irregularidades; o sea, ayer lo que estuvimos charlando de ese tema en un programa al cual me invitaron y sí, vimos de todo; veo en principio una situación de revictimización. La revictimización es algo serio, hay que tomarlo en serio. La perspectiva de género hay que tomarla en serio. Los jueces están obligados en nuestro país por ley a atenerse a las perspectivas precisamente que impone el género. Y acá da la sensación de que es un tema menor.”