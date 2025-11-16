Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

Así está hoy Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa: qué fue de su vida y a qué se dedica

A cinco años del crimen que sacudió al país y que marcó un antes y un después en su vida, Julieta Rossi encontró en la danza un sostén para seguir adelante. “El baile es mi forma de sanar”, repitió en distintas oportunidades. Hoy es profesora y se destaca en estilos como reggaeton, urbano y femme style. Su presencia en el ambiente es fuerte: reúne más de 383 mil seguidores en Instagram.