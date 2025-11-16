Secciones
Cómo está hoy Julieta, la novia de Fernando Báez Sosa: a qué se dedica y por qué no aparece en la serie de Netflix

La joven tampoco estuvo en el juicio que condenó a los rugbiers que golpearon y asesinaron al joven de 18 años en Villa Gesell.

Fernando Báez Sosa junto a su novia, Julieta Rossi
Hace 1 Hs

El público quedó desconcertado: se esperaba que en el documental de Netflix, "50 segundos”, figurara la palabra de Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa cuando fue asesinado en Villa Gesell. No obstante, se supo que la joven decidió no intervenir en la producción, al igual que no lo hizo durante el juicio que terminó con los ocho rugbiers condenados. 

Además, Graciela Sosa, madre de Fernando, había revelado que la joven había dejado de verla. “Le trae muchos recuerdos. Perdió al amor de su vida y está tratando de recomponerse como pueda”, explicó la mujer junto a su esposo, Silvino.

Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, en una de las marchas

Por qué la novia de Fernando Báez Sosa no participó del documental de Netflix

En los días posteriores al crimen de Fernando Báez Sosa, su novia, Julieta, acompañó a los papás del joven todo momento. Participó de las marchas de pedido de justicia mientras hacía su propio duelo. Sin embargo, con el tiempo tomó distancia de todo y se enfocó en salir adelante.

La joven, que desde hace un tiempo se dedica a la danza, decidió no ir al juicio contra los rugbiers que golpearon a Fernando hasta matarlo, y en esa misma línea, tampoco participó de la serie documental que se estrenó el jueves pasado en Netflix. 

Su papá, Oscar Rossi, declaró en el juicio y reveló por qué su hija tomó distancia del caso. “Emocionalmente no está preparada para enfrentar el juicio, ni tampoco todo lo que vivió” la noche del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique.

Así está hoy Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa: qué fue de su vida y a qué se dedica

A cinco años del crimen que sacudió al país y que marcó un antes y un después en su vida, Julieta Rossi encontró en la danza un sostén para seguir adelante. “El baile es mi forma de sanar”, repitió en distintas oportunidades. Hoy es profesora y se destaca en estilos como reggaeton, urbano y femme style. Su presencia en el ambiente es fuerte: reúne más de 383 mil seguidores en Instagram.

Así está hoy Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa

Además, tuvo la posibilidad de viajar a Los Ángeles, Estados Unidos, para perfeccionarse. “Estoy cumpliendo uno de mis sueños desde que soy pequeña y observaba con admiración a los bailarines que pisaban este salón”, escribió en su cuenta.

Su talento y dedicación la llevaron a trabajar como bailarina para artistas como Ecko, Connie Isla, Marty D, Yas Gagliardi, Aitana y Flor Vigna, tanto en videoclips como en shows en vivo. Recientemente también participó de los Premios Ídolo 2025.

