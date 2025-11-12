Escapada ideal: el próximo feriado de noviembre llega con fin de semana largo

El mes de noviembre cerrará con una excelente noticia para quienes buscan un descanso o planificar una escapada de fin de semana: se confirmó un fin de semana largo de cuatro días.
Este período de reposo busca no solo maximizar el tiempo libre de los ciudadanos, sino también fomentar el turismo interno, una estrategia recurrente de todos los gobiernos para dinamizar la economía local.
El receso se conforma por dos días consecutivos, cada uno con características y regulaciones laborales específicas: el lunes 24 de noviembre, que será feriado nacional, y el viernes 21 de noviembre, declarado día no laborable con fines turísticos.
Por qué es fin de semana largo
El descanso extendido en noviembre abarca desde el viernes 21 hasta el lunes 24. Su origen principal es la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el jueves 20 de noviembre.
La ley vigente habilita al Poder Ejecutivo a trasladar ciertos feriados nacionales para fomentar la actividad turística interna. Dado que el 20 de noviembre cae en jueves este año, la normativa establece que el feriado se corra al lunes siguiente, 24 de noviembre. Este día se convierte así en feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores y estudiantes del país.
Por qué se celebra el día de la Soberanía Nacional
El 20 de noviembre se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. En aquella jornada, las fuerzas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas y con la dirección del general Lucio Mansilla, resistieron tenazmente la invasión de una poderosa escuadra anglo-francesa. A pesar de la inferioridad numérica y las condiciones adversas, la defensa estratégica en las costas del río Paraná se prolongó por siete intensas horas, evitando el control extranjero de la vía fluvial y consolidando un hito en la defensa de la autonomía nacional.
El Viernes 21 será día no laborable: a quiénes les corresponde
La clave para el fin de semana largo es el viernes 21 de noviembre, designado por el Gobierno como un día no laborable con fines turísticos. El Gobierno tiene la potestad de establecer hasta tres de estos días no laborables al año, y el de noviembre será el último de 2025, tras haber utilizado oportunidades similares en mayo y agosto.
A diferencia del feriado nacional, el día no laborable tiene una característica particular en el ámbito laboral: la asistencia al puesto de trabajo queda a criterio y discreción de cada empleador.Si el trabajador presta tareas: El pago es el habitual, sin ningún tipo de recargo adicional. Si el empleador decide no exigir asistencia: El día se considera libre y el salario debe abonarse de forma normal.
Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable
La Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) establece una diferencia fundamental entre ambas figuras que impacta directamente en las remuneraciones y la planificación empresarial.
Para el feriado nacional, en este caso el lunes 24 de noviembre, el descanso es obligatorio. Si, por razones de servicio, el trabajador debe prestar tareas, el artículo 181 de la Ley establece que la jornada se paga doble, es decir, con un recargo del 100% sobre el salario habitual.
Para el día no laborable, en este caso el viernes 21 de noviembre, la jornada es optativa para el empleador (art. 182). Si el empleador decide que se trabaje, el salario a pagar es el habitual, sin ningún recargo adicional.