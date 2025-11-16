El viernes 21 de noviembre figura oficialmente como día no laborable turístico, pero la fecha sigue generando confusión entre quienes intentan organizar escapadas, reservas y actividades para ese fin de semana. La duda que quedó flotando es otra: ¿se trata de un feriado nacional o fue establecido únicamente como puente?
Aunque a simple vista parece una distinción menor, la diferencia impacta directamente en el alcance de la jornada, las obligaciones laborales y las posibilidades reales de disfrutar de un descanso extendido. Entre normas vigentes y decisiones del Gobierno, esto es lo que conviene tener en cuenta antes de definir cualquier plan.
Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?
El estatus del viernes 21 de noviembre es crucial para millones de argentinos que buscan extender su descanso. Los calendarios oficiales y el Decreto 1027/2024 del Gobierno nacional lo confirman como el tercer y último día no laborable con fines turísticos de 2025.
La distinción entre un “feriado nacional” y un “día no laborable” es la clave para entender las obligaciones y remuneraciones. El artículo 7 de la Ley N° 27.399 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente hasta tres días no laborables o feriados con el objetivo de promover la actividad turística. Estos días deben coincidir estratégicamente con lunes o viernes, como es el caso del 21 de noviembre.
A diferencia de un feriado nacional (como el lunes 24 de noviembre), el día no laborable otorga flexibilidad a las empresas del sector privado. La asistencia al trabajo el viernes 21 de noviembre es optativa para el trabajador. En el caso de que el empleado preste tareas, la ley establece que percibirá el salario habitual sin ningún recargo adicional. El pago es simple, como cualquier día normal de trabajo.