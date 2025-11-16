Viernes 21 de noviembre: ¿feriado nacional o día no laborable turístico?

La distinción entre un “feriado nacional” y un “día no laborable” es la clave para entender las obligaciones y remuneraciones. El artículo 7 de la Ley N° 27.399 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar anualmente hasta tres días no laborables o feriados con el objetivo de promover la actividad turística. Estos días deben coincidir estratégicamente con lunes o viernes, como es el caso del 21 de noviembre.