Caso Strzyzowski: reunión del clan Sena en la cárcel y marcha en Chaco después de la sentencia

La reunión de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña se dio horas después de que, el sábado por la tarde, conocieran su sentencia a cadena perpetua. La congregación tuvo lugar bajo el esquema de revinculación familiar, uno de los ejes del programa de mediación penitenciaria de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.