El clan Sena, culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski

Deliberación del jurado

El jurado popular comenzó a deliberar el viernes al mediodía. Estaba previsto que la resolución se conociera antes de las 20 horas. Sin embargo, no llegaron a una definición, por lo que se resolvió un receso hasta el sábado, a la mañana. “En casos complejos como este, con tantos imputados, testigos y opciones de veredictos, es normal que se extienda el debate”, explicaron fuentes judiciales.