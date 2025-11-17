Martín Menem respaldó la reforma laboral: “Es una de las grandes deudas pendientes"

Además se refirió a la relación con los gobernadores, a quienes el oficialismo busca persuadir para obtener apoyo a los proyectos de Milei. Aseguró que "en ningún momento se perdió la confianza" y que el diálogo con los gobernadores es constante. Destacó la importancia de fortalecer el vínculo, partiendo de los recursos disponibles, y confió en el acompañamiento de los gobernadores, interpretando el resultado electoral del 26 de octubre como un claro mensaje de apoyo.