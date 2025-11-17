Secciones
Política

Martín Menem respaldó la reforma laboral: “Es una de las grandes deudas pendientes"

El vicepresidente de La Libertad Avanza dijo que las sesiones extraordinarias se centrarán en proyectos clave de la agenda libertaria.

Martín Menem. Martín Menem.
Hace 5 Hs

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió la reforma laboral propuesta por el Gobierno, con el argumento de que impulsará la formalización del empleo y beneficiará a los trabajadores.

Menem, vicepresidente de La Libertad Avanza, dijo que las sesiones extraordinarias se centrarán en proyectos clave de la agenda libertaria, que incluyen el Presupuesto 2026, la modernización y reforma laboral, y la revisión del Código Penal.

"A partir del 10 de diciembre, con la nueva composición de la Cámara y una mayor representación de LLA, tendremos una base más sólida para avanzar", afirmó Menem. El oficialismo, que contará con más de 80 diputados, espera coordinar esfuerzos con el Senado para agilizar la aprobación de las iniciativas.

"Grandes deudas pendientes de Argentina"

Menem subrayó la importancia de la reforma laboral para el Gobierno. “Es una de las grandes deudas pendientes que tiene la Argentina. Hay ocho millones de personas que están en la informalidad. La idea es que el sistema tenga el incentivo para que esa gente pase a la formalidad, porque hoy no tienen ningún derecho”, insistió.

En respuesta a las críticas de la CGT, Menem instó a la central obrera a apoyar la reforma. Dijo que "si defienden a los trabajadores, deberían estar de este lado". Señaló que el estancamiento del mercado laboral argentino, con la misma cantidad de personas contribuyendo al sistema durante años, justifica la necesidad de cambios.

Además se refirió a la relación con los gobernadores, a quienes el oficialismo busca persuadir para obtener apoyo a los proyectos de Milei. Aseguró que "en ningún momento se perdió la confianza" y que el diálogo con los gobernadores es constante. Destacó la importancia de fortalecer el vínculo, partiendo de los recursos disponibles, y confió en el acompañamiento de los gobernadores, interpretando el resultado electoral del 26 de octubre como un claro mensaje de apoyo.

Temas Buenos AiresCasa RosadaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónJavier MileiMartín MenemGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Martín Menem se reunió con referentes tucumanos de La Libertad Avanza

Martín Menem se reunió con referentes tucumanos de La Libertad Avanza

CGT: “El gobierno de Milei habla de reforma laboral, pero la prioridad es la reforma tributaria”

CGT: “El gobierno de Milei habla de reforma laboral, pero la prioridad es la reforma tributaria”

El oficialismo prepara el debate del Presupuesto 2026 y la reforma laboral: se apoya en los gobernadores

El oficialismo prepara el debate del Presupuesto 2026 y la reforma laboral: se apoya en los gobernadores

José Cano instó a gestionar la colocación de radares para frenar el narcotráfico en el NOA

José Cano instó a gestionar la colocación de radares para frenar el narcotráfico en el NOA

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
3

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
4

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
5

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
6

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Más Noticias
Caso Andis: investigan por qué dos droguerías se quedaron con el 93% de las licitaciones por más de $30.000 millones

Caso Andis: investigan por qué dos droguerías se quedaron con el 93% de las licitaciones por más de $30.000 millones

“En San Miguel de Tucumán hay 20.000 estudiantes que pueden perder la gratuidad si no actualizan la SUBE”

“En San Miguel de Tucumán hay 20.000 estudiantes que pueden perder la gratuidad si no actualizan la SUBE”

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

El Gobierno nacional suma apoyos al permitir a las provincias la toma de deuda

Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció “lawfare”

Kicillof se solidarizó con De Vido y denunció “lawfare”

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Comentarios