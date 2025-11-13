El oficialismo prepara el debate del Presupuesto 2026 y la reforma laboral: se apoya en los gobernadores

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que el oficialismo convocará a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre. El objetivo será debatir el Presupuesto Nacional 2026 y otros proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei, entre los que se destacan las iniciativas de “inocencia fiscal” y reforma laboral.