El oficialismo prepara el debate del Presupuesto 2026 y la reforma laboral: se apoya en los gobernadores

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que el oficialismo convocará a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre. El objetivo será debatir el Presupuesto Nacional 2026 y otros proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei, entre los que se destacan las iniciativas de “inocencia fiscal” y reforma laboral.
En declaraciones a radio Rivadavia de Buenos Aires, Menem subrayó que, aunque el oficialismo no cuenta con mayoría propia, trabaja “todos los días en la búsqueda de consensos” para aprobar lo que definió como un Presupuesto equilibrado. Según el legislador, se trataría del primero en la historia sin margen para el déficit.
“Es un Presupuesto equilibrado por primera vez en la historia, que no deja espacio para que la Argentina tenga ni un centímetro de déficit. La política, en general, ha tomado conciencia, y los gobernadores están dispuestos a acompañar”, afirmó el oficialista.
El titular de Diputados destacó además la buena disposición de los mandatarios provinciales hacia el equilibrio fiscal, y consideró que esta etapa proyecta a la Argentina como un país “más previsible”.
A pesar de la falta de mayoría propia, Menem se mostró optimista respecto de la aprobación del Presupuesto. “Hay altas posibilidades de que podamos sacarlo. Si lo logramos, continuaremos en el camino de consolidar un país previsible, que mejora día a día sus índices y su proyección”, sostuvo.
El dirigente también resaltó el crecimiento de La Libertad Avanza (LLA), que en dos años pasó de “30 y pico de diputados propios a casi ochenta y pico”. Ese incremento, explicó, garantiza un “veto asegurado” y otorga al Gobierno una base parlamentaria más sólida.
Menem atribuyó este avance a una “muy buena elección” y al “gran trabajo territorial” encabezado por Karina Milei, lo que -según dijo- implica una mayor responsabilidad para “construir consensos y avanzar con las reformas pendientes”, según reprodujo la agencia NA.
Por último, relativizó la decisión del PRO de no conformar un interbloque con LLA y destacó el “excelente diálogo” entre ambas fuerzas. “Durante casi dos años de Gobierno trabajamos en consonancia con el PRO. Nos acompañaron en la mayoría de los proyectos que impulsamos, así que no cambia demasiado el hecho de tener o no un interbloque”, concluyó.