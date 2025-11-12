Martín Menem se reunió con referentes tucumanos de La Libertad Avanza

El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, mantuvo una reunión de trabajo con referentes tucumanos de La Libertad Avanza, encabezados por Lisandro Catalán, presidente del espacio en la provincia.
Del encuentro participaron los diputados nacionales por Tucumán Gerardo Huesen, Soledad Molinuevo y Federico Pelli, junto al coordinador de las Mesas Técnicas, Manuel Guisone.
Durante la reunión se abordaron temas vinculados a las reformas estructurales que el Congreso Nacional tratará a partir del 10 de diciembre, en el marco del proceso de transformación que impulsa el Gobierno Nacional.
Asimismo, se analizó la proyección política y el fortalecimiento partidario de La Libertad Avanza en Tucumán, con vistas al proceso electoral de 2027, y la consolidación de equipos técnicos en la provincia.
El encuentro se desarrolló en un clima de trabajo conjunto, reafirmando la articulación entre la conducción nacional y la dirigencia tucumana de La Libertad Avanza.