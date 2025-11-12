Secciones
Política

Martín Menem se reunió con referentes tucumanos de La Libertad Avanza

Participaron los diputados nacionales por Tucumán Gerardo Huesen, Soledad Molinuevo y Federico Pelli, junto al coordinador de las Mesas Técnicas, Manuel Guisone.

Martín Menem se reunió con referentes tucumanos de La Libertad Avanza
Hace 1 Hs

El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, mantuvo una reunión de trabajo con referentes tucumanos de La Libertad Avanza, encabezados por Lisandro Catalán, presidente del espacio en la provincia.

Del encuentro participaron los diputados nacionales por Tucumán Gerardo Huesen, Soledad Molinuevo y Federico Pelli, junto al coordinador de las Mesas Técnicas, Manuel Guisone.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados a las reformas estructurales que el Congreso Nacional tratará a partir del 10 de diciembre, en el marco del proceso de transformación que impulsa el Gobierno Nacional.

Asimismo, se analizó la proyección política y el fortalecimiento partidario de La Libertad Avanza en Tucumán, con vistas al proceso electoral de 2027, y la consolidación de equipos técnicos  en la provincia.

El encuentro se desarrolló en un clima de trabajo conjunto, reafirmando la articulación entre la conducción nacional y la dirigencia tucumana de La Libertad Avanza.

Temas Mario Gerardo HuesenMartín MenemFederico PelliSoledad Molinuevo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”
4

Acevedo, sobre el escándalo en la cúpula policial: “Son hechos que ocurren en todos los ámbitos”

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho
5

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
6

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Más Noticias
Quién es el padre Paco: el sacerdote detenido acusado de apedrear policías

Quién es el padre Paco: el sacerdote detenido acusado de apedrear policías

Berretta confirmó que Aetat pedirá una suba del boleto: “El viernes haremos la presentación formal”

Berretta confirmó que Aetat pedirá una suba del boleto: “El viernes haremos la presentación formal”

Paro docente en la UNT: “Los aumentos que tuvimos son miserables y el Gobierno reconoce que hay una pérdida salarial del 40%”

Paro docente en la UNT: “Los aumentos que tuvimos son miserables y el Gobierno reconoce que hay una pérdida salarial del 40%”

Casación pide más audiencias para acelerar el juicio de los cuadernos

Casación pide más audiencias para acelerar el juicio de los cuadernos

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Hoy juran el intendente y los concejales electos en Juan Bautista Alberdi

Hoy juran el intendente y los concejales electos en Juan Bautista Alberdi

Comentarios