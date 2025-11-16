CGT: “El gobierno de Milei habla de reforma laboral, pero la prioridad es la reforma tributaria”

El dirigente destacó que la clave para promover inversión productiva y empleo está en aliviar la carga fiscal sobre las PyMEs, que afrontan impuestos nacionales, provinciales y municipales que pueden representar entre el 30 y el 40% de sus ventas. “El costo de los trabajadores es el costo salarial, básicamente es eso nada más. El Gobierno nacional está invirtiendo el orden de prioridades. La resolución no es la reforma laboral, es primero la reforma tributaria”, afirmó Sola en una entrevista con radio Rivadavia, consignada por el sitio Infobae.