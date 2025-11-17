“Posibilidad de provocar desastres”: alerta meteorológica roja en la Patagonia por vientos potentes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de máximo nivel para el sur del país. A las 6.06 se publicó la última actualización del Sistema de Alerta Temprana, que indica la posibilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos de gran intensidad. Aunque hay alertas en los tres niveles, quienes deberán tener mayor cuidado durante la jornada de hoy serán los habitantes de una zona de la Patagonia.