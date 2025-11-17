Secciones
SociedadActualidad

¿Nieve? Un manto blanco cubrió a los cerros tucumanos

Los que madrugaron se encontraron con una sorpresa en el paisaje de la provincia. El pronóstico.

Los tucumanos se despertaron con este paisaje. Los tucumanos se despertaron con este paisaje.
Hace 1 Hs

"¿Eso es nieve?", fue la pregunta que se hicieron los tucumanos en las primeras horas del lunes. Es que nuestros cerros aparecieron cubiertos por un manto blanco. Lo cierto es que no fue nieve, sino granizo.

Según informó el observador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cristofer Brito, en la noche del domingo se registró una caída de granizo en la zona alta de la provincia que estuvo acompañada por vientos que llegaron a los 60 kilómetros por hora.

Personnal de Vialidad de la Provincia indicó que en los Valles Calchaquíes el tránsito por la ruta 307 fue interrumpido debido a la gran cantidad de hielo en la calzada.

El pronóstico del tiempo

La mañana arrancó con el cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 15 °C, de acuerdo con las mediciones del SMN. La humedad fue del 95% mientras que la visibilidad de casi 10 km.

Se espera que la temperatura suba rápidamente durante la mañana y que para el mediodía ya alcance un promedio de 25 °C, con una humedad que descendería al 50%. Los vientos serán suaves del sector este.

Luego del mediodía la temperatura continuará subiendo hasta llegar a los 31 °C durante la siesta, el cielo se mantendrá despejado y la humedad rondará el 40%.

Temas EspañaTucumánTafí del ValleYerba BuenaEl PaísCaja Popular de Ahorros de TucumánAmaicha del ValleWhatsApp
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Teclas con acento español: Andrés Navarro llega al Virla

Teclas con acento español: Andrés Navarro llega al Virla

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
2

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
3

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
4

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur
6

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: las lluvias despejaron el cielo y se viene una semana calurosa

El tiempo en Tucumán: las lluvias despejaron el cielo y se viene una semana calurosa

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

Está vigente el nuevo Código de Ordenamiento de Yerba Buena

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Oasis reescribió su historia en el país con dos noches “bíblicas”

Oasis reescribió su historia en el país con dos noches “bíblicas”

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Comentarios