¿Nieve? Un manto blanco cubrió a los cerros tucumanos

"¿Eso es nieve?", fue la pregunta que se hicieron los tucumanos en las primeras horas del lunes. Es que nuestros cerros aparecieron cubiertos por un manto blanco. Lo cierto es que no fue nieve, sino granizo.
Según informó el observador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cristofer Brito, en la noche del domingo se registró una caída de granizo en la zona alta de la provincia que estuvo acompañada por vientos que llegaron a los 60 kilómetros por hora.
Personnal de Vialidad de la Provincia indicó que en los Valles Calchaquíes el tránsito por la ruta 307 fue interrumpido debido a la gran cantidad de hielo en la calzada.
El pronóstico del tiempo
La mañana arrancó con el cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 15 °C, de acuerdo con las mediciones del SMN. La humedad fue del 95% mientras que la visibilidad de casi 10 km.
Se espera que la temperatura suba rápidamente durante la mañana y que para el mediodía ya alcance un promedio de 25 °C, con una humedad que descendería al 50%. Los vientos serán suaves del sector este.
Luego del mediodía la temperatura continuará subiendo hasta llegar a los 31 °C durante la siesta, el cielo se mantendrá despejado y la humedad rondará el 40%.