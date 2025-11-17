Secciones
El tiempo en Tucumán: las lluvias despejaron el cielo y se viene una semana calurosa

La mínima fue de 14°C. La nubosidad será baja. El pronóstico.

Las fuertes tormentas que azotaron Tucumán durante la noche del domingo modificaron las condiciones del tiempo y, en el inicio de la semana, el pronóstico augura mucho sol y el aumento de la temperatura. La máxima podría llegar a los 31 °C.

La mañana arrancó con el cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 15 °C, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad fue del 95% mientras que la visibilidad de casi 10 km. Anoche se registraron tormentas en diferentes puntos de la provincia y, en los Valles Calchaquíes hubo una fuerte granizada, por lo que el tránsito por la ruta 307 fue interrumpido debido a la gran cantidad de hielo en la calzada. 

Se espera que la temperatura suba rápidamente durante la mañana y que para el mediodía ya alcance un promedio de 25 °C, con una humedad que descendería al 50%. Los vientos serán suaves del sector este. 

Luego del mediodía la temperatura continuará subiendo hasta llegar a los 31 °C durante la siesta, el cielo se mantendrá despejado y la humedad rondará el 40%. Los vientos serán suaves desde el sector sur. 

Para la noche, el SMN anticipa cielo despejado, una temperatura que descenderá hasta los 18 °C y la humedad que se elevará hasta el 60%. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Desde el SMN anuncian para el martes el ingreso de una masa caliente, que elevará la temperatura por encima de los 30 °C, con picos que superarían los 35 °C el jueves. La nubosidad será variable pero no se esperan precipitaciones a lo largo de la semana. 

