El tiempo en Tucumán: las lluvias despejaron el cielo y se viene una semana calurosa

La mañana arrancó con el cielo mayormente despejado y una temperatura mínima de 15 °C, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad fue del 95% mientras que la visibilidad de casi 10 km. Anoche se registraron tormentas en diferentes puntos de la provincia y, en los Valles Calchaquíes hubo una fuerte granizada, por lo que el tránsito por la ruta 307 fue interrumpido debido a la gran cantidad de hielo en la calzada.