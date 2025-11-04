Trump afirma que Rusia y china realizan pruebas nucleares en secreto

Hay “ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello”, señaló en respuesta a otra pregunta sobre su sorpresiva orden del jueves para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos de nucleares. La excusa es que “Rusia y China lo hacen en secreto”, pero la portavoz diplomática china, Mao Ning, desmintió ayer la afirmación de Trump.