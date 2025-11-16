No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Las pasarelas europeas han sido el epicentro del diseño, donde las principales firmas han establecido nuevas tendencias al redefinir y refrescar siluetas y prendas icónicas. Estas vanguardias, que marcan la dirección de la moda a nivel global, están ahora listas para cruzar el Atlántico. Con la llegada de la primavera en Argentina, estas influencias se manifiestan directamente en el guardarropa de aquellos que están al tanto de las últimas novedades y buscan incorporar la sofisticación del diseño internacional a su estilo personal.
El 2026 promete el potente regreso de una tendencia que muchos consideraban obsoleta, prometiendo una revolución en la moda urbana y en la concepción de la silueta moderna. Esta prenda clave ha sido revitalizada con un toque renovado y más sofisticado, despojándose de su aire nostálgico para volverse a imponer con fuerza. Su retorno no es solo una moda pasajera, sino una declaración que busca establecer un cambio radical en el estilo que dominará las calles esta temporada.
¿Cuál es el nuevo pantalón que está en tendencias?
Durante los últimos años, el panorama de la moda estuvo marcado por el dominio indiscutible de los jeans holgados. Modelos oversize, anchos y con detalles cargo se convirtieron en los protagonistas del estilo, promoviendo una estética inherentemente relajada y desenfadada. Estas siluetas amplias ofrecieron una alternativa de comodidad que fue ampliamente adoptada. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los ciclos de moda, la popularidad de este estilo ha comenzado a disminuir, anunciando la transición hacia una nueva dirección en el mundo del denim.
Esta caída en la tendencia holgada da paso al ascenso de una silueta que rápidamente está ganando fuerza: los jeans ajustados. A diferencia de las versiones rígidas del pasado, el enfoque actual se centra en cortes que logran un balance ideal, buscando estilizar la figura sin sacrificar la comodidad. La clave de esta nueva ola es el equilibrio preciso entre el ajuste y una ligera relajación, lo que permite lograr un efecto final que es marcadamente sofisticado y extremadamente versátil para la moda contemporánea.
Cuál es la mejor manera de usar este tipo de pantalones
La correcta integración de los jeans ajustados al guardarropa se basa en la elección estratégica de las prendas complementarias. Para lograr un look moderno y funcional, elementos como los blazers estructurados, los cómodos sweaters de punto y las botas altas se establecen como los aliados perfectos. Estas combinaciones no solo actualizan la silueta, sino que también aportan un equilibrio de texturas que eleva el conjunto de un modo práctico y estilizado.
En cuanto a la estética del denim en sí, esta tendencia marca un claro predominio de los tonos oscuros y los lavados sutiles. La moda se aleja de los desgastes extremos y los acabados muy claros que caracterizaron ciclos anteriores. Este cambio favorece una paleta más sobria y profunda, contribuyendo a una estética general más elegante y sofisticada que es ideal para la transición de la temporada.