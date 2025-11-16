No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Las pasarelas europeas han sido el epicentro del diseño, donde las principales firmas han establecido nuevas tendencias al redefinir y refrescar siluetas y prendas icónicas. Estas vanguardias, que marcan la dirección de la moda a nivel global, están ahora listas para cruzar el Atlántico. Con la llegada de la primavera en Argentina, estas influencias se manifiestan directamente en el guardarropa de aquellos que están al tanto de las últimas novedades y buscan incorporar la sofisticación del diseño internacional a su estilo personal.