Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

El mundo fashion vive el renacimiento de una prenda histórica que fue furor en los 70.

Un clásico que regresa para combinarse con las nuevas tendencias de la segunda década del siglo XXI. Un clásico que regresa para combinarse con las nuevas tendencias de la segunda década del siglo XXI.
Las temporadas en Europa van marcando la tendencia para el resto del mundo. En este caso, la prenda más versátil y usada de la historia vuelve a estar a la moda. Pero con una variante: se trata de un modelo que, independientemente de tu estilo, edad o cuerpo, hará que el cuerpo se vea diferente y favorecido, más estilizado y armónico.

Los balloon pants, barrel leg o mom fit son la marca de la temporada otoño/invierno de Europa y la previa de su uso en América Latina elimina toda duda respecto a que su continuidad vaya a fracasar de este lado del mundo.

Estos pantalones marcan lo mejor de dos mundos: la comodidad con la estética y la practicidad, de la mano con los tiros altos o medio y alguna variación en la botamanga. Proporciona una silueta elegante que no pasa de moda y un diseño alejado de los mismos patrones que hace años prevalecen en Argentina.

Los jeans que estarán en todos lados

Aunque parece una extravagancia, ya empezaron a llegar. Los jeans con estrellas pintadas pero, sobre todo, los que tienen estampas en otros colores del mismo género son un must. Están por todas partes. Es una forma más divertida de lelvar los pantalones de siempre y combinan con una infinidad de prendas. Además, su estética aporta un matiz juvenil.

Este modelo en su tiro alto favorece cualquier tipo de cuerpo porque su talle recoge las caderas y aplana la cintura. Esto genera una ilusión óptica que hace que las piernas se vean más largas. Además son una gran inversión porque comprar uno de una buena marca implica ganar en calidad y contar con un pantalón que durará por mucho tiempo.

Para las amantes de lo vintage, estos jeans son perfectos porque tienen un aire setentero. Pueden usarse en un look total boho chic. Combinan con prendas de sastrería como blazers y chalecos; con tops tanto regulares como irregulares, con camisas blancas románticas o con una polera y una chaqueta bomber.

