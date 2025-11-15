Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta amarilla y naranja en gran parte del país

Las regiones bajo alerta meteorológica son dos este sábado. Por una parte, la Patagonia que tiene dos provincias en alerta amarilla; por otra, el centro del país. En esta zona hay una gran superficie para la que se anunciaron fenómenos meteorológicos potentes. Comprende desde Mendoza hasta Buenos Aires y desde el sur de La Rioja, norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, hasta La Pampa.