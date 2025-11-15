Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

El mapa de Argentina del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene grandes regiones marcadas en color amarillo y naranja. Estos indican alertas meteorológicas de diferente nivel. En tanto el primero señala posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, el segundo anuncia fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) anunció cuáles son las provincias comprometidas por las próximas 72 horas. Aunque este pronóstico puede modificarse, es probable que en las horas de este sábado deban tomarse algunas precauciones.
Alerta amarilla y naranja en gran parte del país
Las regiones bajo alerta meteorológica son dos este sábado. Por una parte, la Patagonia que tiene dos provincias en alerta amarilla; por otra, el centro del país. En esta zona hay una gran superficie para la que se anunciaron fenómenos meteorológicos potentes. Comprende desde Mendoza hasta Buenos Aires y desde el sur de La Rioja, norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, hasta La Pampa.
En el centro de esta segunda área, una gran superficie en naranja anuncia tormentas de alta magnitud. Comprende el centro, este y sur de Córdoba, el centro-este de San Luis, el norte de La Pampa, el sudoeste de Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires. Las tormentas se darán entre la tarde y la noche de este sábado.
El área será afectada por tormentas localmente severas que podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y principalmente caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros.
Además, algunas regiones comparten una alerta amarilla por vientos que pueden alcanzar velocidades entre 75 y 90 kilómetros por hora.
Recomendaciones del SMN ante alerta naranja por tormentas
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
4- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.