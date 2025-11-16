Décadas de emergencias y tropezones en el transporte urbano

En el sistema de transporte público urbano hay enojo, frustración y pánico. Enojo de los usuarios que se ven obligados a resignarse a los problemas de un sistema que arrastra años de crisis al que el Estado, que es el que lo regula, no sabe cómo enderezar. Frustración de los que están obligados a usarlo -la gente menos pudiente, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados- y pánico de los empresarios, que a los ojos de la gente son los malos de la película: administran un negocio que depende del Estado y que siempre ha parecido que aunque funciona mal a ellos les va bien, ya que son expertos en negociar con el Estado. Pero ahora se da el fenómeno de que no basta con los subsidios ni con la probable suba de tarifa: los pasajeros se están yendo a Uber, sobre todo a Ubermoto, sin tomar conciencia de que es el servicio más peligroso del transporte urbano. Ya hay accidentes de Ubermoto con pasajeros pero no hay estadísticas para tener una dimensión del fenómeno.